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Эксперты ВЭФ дали прогноз по экономическому росту в Европе - РИА Новости, 02.05.2023
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11:59 02.05.2023 (обновлено: 12:07 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/evropa-1869105649.html
Эксперты ВЭФ дали прогноз по экономическому росту в Европе
Эксперты ВЭФ дали прогноз по экономическому росту в Европе - РИА Новости, 02.05.2023
Эксперты ВЭФ дали прогноз по экономическому росту в Европе
Около 75% экспертов Всемирного экономического форума считают (ВЭФ), что рост экономики Европы в 2023 году будет низким или даже очень низким, говорится в... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:59
2023-05-02T12:07
россия
европа
сша
владимир путин
в мире
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ЖЕНЕВА, 2 мая – РИА Новости. Около 75% экспертов Всемирного экономического форума считают (ВЭФ), что рост экономики Европы в 2023 году будет низким или даже очень низким, говорится в опубликованном на сайте организации отчете о прогнозах главных экономистов за май 2023 года. "Более 90% главных экономистов ожидают по крайней мере умеренного роста (экономического – ред.) как в Восточной Азии, так и в Тихоокеанском регионе и Южной Азии. На другом конце спектра три четверти главных экономистов по-прежнему ожидают слабого или очень слабого роста в Европе", - отмечается в документе. Эксперты ВЭФ считают, что перспективы роста в США омрачены повышенной неопределенностью в отношении финансовой стабильности и вероятных темпов и масштабов ужесточения денежно-кредитной политики. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230125/evropa-1847235966.html
https://ria.ru/20230502/vekha-1869045243.html
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россия, европа, сша, владимир путин, в мире
Россия, Европа, США, Владимир Путин, В мире
Эксперты ВЭФ дали прогноз по экономическому росту в Европе

Эксперты ВЭФ: экономический рост в Европе в 2023 году будет слабым

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 мая – РИА Новости. Около 75% экспертов Всемирного экономического форума считают (ВЭФ), что рост экономики Европы в 2023 году будет низким или даже очень низким, говорится в опубликованном на сайте организации отчете о прогнозах главных экономистов за май 2023 года.
"Более 90% главных экономистов ожидают по крайней мере умеренного роста (экономического – ред.) как в Восточной Азии, так и в Тихоокеанском регионе и Южной Азии. На другом конце спектра три четверти главных экономистов по-прежнему ожидают слабого или очень слабого роста в Европе", - отмечается в документе.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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Эксперты ВЭФ считают, что перспективы роста в США омрачены повышенной неопределенностью в отношении финансовой стабильности и вероятных темпов и масштабов ужесточения денежно-кредитной политики.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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