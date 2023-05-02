https://ria.ru/20230502/evropa-1869105649.html

Эксперты ВЭФ дали прогноз по экономическому росту в Европе

Эксперты ВЭФ дали прогноз по экономическому росту в Европе - РИА Новости, 02.05.2023

Эксперты ВЭФ дали прогноз по экономическому росту в Европе

Около 75% экспертов Всемирного экономического форума считают (ВЭФ), что рост экономики Европы в 2023 году будет низким или даже очень низким, говорится в... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T11:59

2023-05-02T11:59

2023-05-02T12:07

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европа

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ЖЕНЕВА, 2 мая – РИА Новости. Около 75% экспертов Всемирного экономического форума считают (ВЭФ), что рост экономики Европы в 2023 году будет низким или даже очень низким, говорится в опубликованном на сайте организации отчете о прогнозах главных экономистов за май 2023 года. "Более 90% главных экономистов ожидают по крайней мере умеренного роста (экономического – ред.) как в Восточной Азии, так и в Тихоокеанском регионе и Южной Азии. На другом конце спектра три четверти главных экономистов по-прежнему ожидают слабого или очень слабого роста в Европе", - отмечается в документе. Эксперты ВЭФ считают, что перспективы роста в США омрачены повышенной неопределенностью в отношении финансовой стабильности и вероятных темпов и масштабов ужесточения денежно-кредитной политики. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230125/evropa-1847235966.html

https://ria.ru/20230502/vekha-1869045243.html

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европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, европа, сша, владимир путин, в мире