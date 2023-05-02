https://ria.ru/20230502/entsefalit-1869154652.html

В России выявили первые в сезоне случаи заражения клещевым энцефалитом

В России выявили первые в сезоне случаи заражения клещевым энцефалитом - РИА Новости, 02.05.2023

В России выявили первые в сезоне случаи заражения клещевым энцефалитом

Первые случаи заражения клещевым энцефалитом в этом году выявлены в России, привились от болезни более 1,7 миллиона россиян, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:05

2023-05-02T14:05

2023-05-02T14:05

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Первые случаи заражения клещевым энцефалитом в этом году выявлены в России, привились от болезни более 1,7 миллиона россиян, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "В медицинские организации в связи с уксусами клещей обратились более 21,7 тысячи человек. Выявлены первые случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом", - говорится в сообщении. По последним данным, от клещевого вирусного энцефалита привито почти 1,73 миллиона человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период было привито около 1,4 миллиона, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220421/entsefalit-1784785802.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)