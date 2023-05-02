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В России выявили первые в сезоне случаи заражения клещевым энцефалитом - РИА Новости, 02.05.2023
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14:05 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/entsefalit-1869154652.html
В России выявили первые в сезоне случаи заражения клещевым энцефалитом
В России выявили первые в сезоне случаи заражения клещевым энцефалитом - РИА Новости, 02.05.2023
В России выявили первые в сезоне случаи заражения клещевым энцефалитом
Первые случаи заражения клещевым энцефалитом в этом году выявлены в России, привились от болезни более 1,7 миллиона россиян, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:05
2023-05-02T14:05
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Первые случаи заражения клещевым энцефалитом в этом году выявлены в России, привились от болезни более 1,7 миллиона россиян, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "В медицинские организации в связи с уксусами клещей обратились более 21,7 тысячи человек. Выявлены первые случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом", - говорится в сообщении. По последним данным, от клещевого вирусного энцефалита привито почти 1,73 миллиона человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период было привито около 1,4 миллиона, уточнили в пресс-службе.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России выявили первые в сезоне случаи заражения клещевым энцефалитом

Роспотребнадзор сообщил о первых в сезоне случаях заражения клещевым энцефалитом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование иксодовых клещей
Исследование иксодовых клещей - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Исследование иксодовых клещей. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Первые случаи заражения клещевым энцефалитом в этом году выявлены в России, привились от болезни более 1,7 миллиона россиян, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В медицинские организации в связи с уксусами клещей обратились более 21,7 тысячи человек. Выявлены первые случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом", - говорится в сообщении.
По последним данным, от клещевого вирусного энцефалита привито почти 1,73 миллиона человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период было привито около 1,4 миллиона, уточнили в пресс-службе.
Прививка от клещевого энцефалита - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Клещевой энцефалит: где и когда ставить прививку детям и взрослым
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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