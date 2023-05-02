https://ria.ru/20230502/entsefalit-1869154652.html
В России выявили первые в сезоне случаи заражения клещевым энцефалитом
В России выявили первые в сезоне случаи заражения клещевым энцефалитом - РИА Новости, 02.05.2023
В России выявили первые в сезоне случаи заражения клещевым энцефалитом
Первые случаи заражения клещевым энцефалитом в этом году выявлены в России, привились от болезни более 1,7 миллиона россиян, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:05
2023-05-02T14:05
2023-05-02T14:05
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Первые случаи заражения клещевым энцефалитом в этом году выявлены в России, привились от болезни более 1,7 миллиона россиян, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "В медицинские организации в связи с уксусами клещей обратились более 21,7 тысячи человек. Выявлены первые случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом", - говорится в сообщении. По последним данным, от клещевого вирусного энцефалита привито почти 1,73 миллиона человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период было привито около 1,4 миллиона, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220421/entsefalit-1784785802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России выявили первые в сезоне случаи заражения клещевым энцефалитом
Роспотребнадзор сообщил о первых в сезоне случаях заражения клещевым энцефалитом