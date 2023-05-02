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АФК "Система" стала владельцем Natura Siberica - РИА Новости, 02.05.2023
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10:20 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/ekonomika-1869073174.html
АФК "Система" стала владельцем Natura Siberica
АФК "Система" стала владельцем Natura Siberica - РИА Новости, 02.05.2023
АФК "Система" стала владельцем Natura Siberica
АФК "Система" стала собственником косметической группы Natura Siberica, следует из сообщения пресс-службы компании. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:20
2023-05-02T10:20
экономика
россия
владимир евтушенков
афк "система"
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. АФК "Система" стала собственником косметической группы Natura Siberica, следует из сообщения пресс-службы компании. "АФК "Система", публичная российская диверсифицированная инвестиционная компания, сообщает о приобретении 100% в уставном капитале АО "Органик Рус" (владеет 100% долей в уставном капитале ООО "Натура Сиберика" и ряде иных российских компаний)", - сообщили в пресс-службе. По словам президента АФК Тагира Ситдекова, компания обладает большим потенциалом дальнейшего роста бизнеса за счет расширения производства и продуктовой линейки, оптимизации бизнес-процессов и развития R&amp;D (инноваций), а также консолидации российского косметического рынка. Группа компаний Natura Siberica – ведущий российский производитель сертифицированной "органической" косметики. Группа продает продукцию под брендами Natura Siberica, Organic Shop, Organic People, Organic Kitchen, Planeta Organica, "Рецепты бабушки Агафьи". Продукция группы компаний продается в собственных розничных магазинах по всей России и крупнейших торговых сетях. В прошлом году выручка группы составила 10,2 миллиарда рублей. Также на конец апреля текущего года у группы отсутствует чистый долг. АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.
https://ria.ru/20220216/kosmetika-1773046494.html
https://ria.ru/20220113/kompaniya-1767635038.html
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экономика, россия, владимир евтушенков, афк "система"
Экономика, Россия, Владимир Евтушенков, АФК "Система"
АФК "Система" стала владельцем Natura Siberica

АФК "Система" стала собственником косметической группы Natura Siberica

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВывеска компании Natura Siberica в Москве
Вывеска компании Natura Siberica в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вывеска компании Natura Siberica в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. АФК "Система" стала собственником косметической группы Natura Siberica, следует из сообщения пресс-службы компании.
"АФК "Система", публичная российская диверсифицированная инвестиционная компания, сообщает о приобретении 100% в уставном капитале АО "Органик Рус" (владеет 100% долей в уставном капитале ООО "Натура Сиберика" и ряде иных российских компаний)", - сообщили в пресс-службе.
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По словам президента АФК Тагира Ситдекова, компания обладает большим потенциалом дальнейшего роста бизнеса за счет расширения производства и продуктовой линейки, оптимизации бизнес-процессов и развития R&D (инноваций), а также консолидации российского косметического рынка.
Группа компаний Natura Siberica – ведущий российский производитель сертифицированной "органической" косметики. Группа продает продукцию под брендами Natura Siberica, Organic Shop, Organic People, Organic Kitchen, Planeta Organica, "Рецепты бабушки Агафьи". Продукция группы компаний продается в собственных розничных магазинах по всей России и крупнейших торговых сетях.
В прошлом году выручка группы составила 10,2 миллиарда рублей. Также на конец апреля текущего года у группы отсутствует чистый долг.
АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.
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