https://ria.ru/20230502/ekoaktivisty-1869073926.html

В Вене экоактивисты перекрыли центр города

В Вене экоактивисты перекрыли центр города - РИА Новости, 02.05.2023

В Вене экоактивисты перекрыли центр города

Австрийские активисты движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) во вторник утром перекрыли движение в центре Вены с серией митингов с требованиями РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T10:25

2023-05-02T10:25

2023-05-02T10:25

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вена

австрия

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ВЕНА, 2 мая - РИА Новости. Австрийские активисты движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) во вторник утром перекрыли движение в центре Вены с серией митингов с требованиями к властям принять меры по защите климата, сообщила пресс-служба движения. "Люди "Последнего поколения" протестуют вместе с многочисленными сторонниками в рамках "майской волны" протестов. Группа митингующих в настоящее время со скоростью улитки движется по (центральной - ред.) улице Опернринг", - говорится в аккаунте активистов в Twitter. На фото, сопровождающих посты об акции, несколько десятков активистов идут по центру Вены с плакатами в руках, на которых обозначены призывы ограничить максимальную скорость на трассах до 100 километров в час, а также предупреждения о том, что "мы катимся в климатическую пропасть", и упреки в адрес властей: "а что, если у правительства нет плана?". "Мы - пожарная сигнализация спящего общества и последнее поколение, которое еще может принять контрмеры" - приводятся на странице активистов слова пресс-секретаря австрийского движения Мины Канаваль, призвавшей также "проснуться и действовать немедленно". Экопротесты во вторник утром проходят и на других центральных улицах Вены. Полиция города в своем аккаунте в Twitter предупредила о нарушении движения транспорта. Отмечается также, что правоохранители находятся на месте, где проходят протесты.

https://ria.ru/20230426/avstriya-1867804100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вена, австрия