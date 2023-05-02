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В Вене экоактивисты перекрыли центр города - РИА Новости, 02.05.2023
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10:25 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/ekoaktivisty-1869073926.html
В Вене экоактивисты перекрыли центр города
В Вене экоактивисты перекрыли центр города - РИА Новости, 02.05.2023
В Вене экоактивисты перекрыли центр города
Австрийские активисты движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) во вторник утром перекрыли движение в центре Вены с серией митингов с требованиями РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:25
2023-05-02T10:25
в мире
вена
австрия
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ВЕНА, 2 мая - РИА Новости. Австрийские активисты движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) во вторник утром перекрыли движение в центре Вены с серией митингов с требованиями к властям принять меры по защите климата, сообщила пресс-служба движения. "Люди "Последнего поколения" протестуют вместе с многочисленными сторонниками в рамках "майской волны" протестов. Группа митингующих в настоящее время со скоростью улитки движется по (центральной - ред.) улице Опернринг", - говорится в аккаунте активистов в Twitter. На фото, сопровождающих посты об акции, несколько десятков активистов идут по центру Вены с плакатами в руках, на которых обозначены призывы ограничить максимальную скорость на трассах до 100 километров в час, а также предупреждения о том, что "мы катимся в климатическую пропасть", и упреки в адрес властей: "а что, если у правительства нет плана?". "Мы - пожарная сигнализация спящего общества и последнее поколение, которое еще может принять контрмеры" - приводятся на странице активистов слова пресс-секретаря австрийского движения Мины Канаваль, призвавшей также "проснуться и действовать немедленно". Экопротесты во вторник утром проходят и на других центральных улицах Вены. Полиция города в своем аккаунте в Twitter предупредила о нарушении движения транспорта. Отмечается также, что правоохранители находятся на месте, где проходят протесты.
https://ria.ru/20230426/avstriya-1867804100.html
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в мире, вена, австрия
В мире, Вена, Австрия
В Вене экоактивисты перекрыли центр города

В Вене экоактивисты перекрыли центр города, требуя от властей мер по защите климата

© Фото : Letzte Generation ÖsterreichЭтоактивисты движения "Последнее поколение" перекрывают движение в центре Вены
Этоактивисты движения Последнее поколение перекрывают движение в центре Вены - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : Letzte Generation Österreich
Этоактивисты движения "Последнее поколение" перекрывают движение в центре Вены
Читать ria.ru в
ВЕНА, 2 мая - РИА Новости. Австрийские активисты движения "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) во вторник утром перекрыли движение в центре Вены с серией митингов с требованиями к властям принять меры по защите климата, сообщила пресс-служба движения.
"Люди "Последнего поколения" протестуют вместе с многочисленными сторонниками в рамках "майской волны" протестов. Группа митингующих в настоящее время со скоростью улитки движется по (центральной - ред.) улице Опернринг", - говорится в аккаунте активистов в Twitter.
На фото, сопровождающих посты об акции, несколько десятков активистов идут по центру Вены с плакатами в руках, на которых обозначены призывы ограничить максимальную скорость на трассах до 100 километров в час, а также предупреждения о том, что "мы катимся в климатическую пропасть", и упреки в адрес властей: "а что, если у правительства нет плана?".
"Мы - пожарная сигнализация спящего общества и последнее поколение, которое еще может принять контрмеры" - приводятся на странице активистов слова пресс-секретаря австрийского движения Мины Канаваль, призвавшей также "проснуться и действовать немедленно".
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Экопротесты во вторник утром проходят и на других центральных улицах Вены.
Полиция города в своем аккаунте в Twitter предупредила о нарушении движения транспорта. Отмечается также, что правоохранители находятся на месте, где проходят протесты.
 
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