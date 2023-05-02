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В Египте подорожают билеты на посещение пирамид

В Египте подорожают билеты на посещение пирамид - РИА Новости, 02.05.2023

В Египте подорожают билеты на посещение пирамид

В Египте существенно подорожает посещение известных музеев и археологических достопримечательностей, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:13

2023-05-02T13:13

2023-05-02T13:13

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Египте существенно подорожает посещение известных музеев и археологических достопримечательностей, сообщает АТОР.Повышение цен на вход в 33 объекта пройдет в два этапа, рассказали чиновники министерства туризма и древностей страны. Так, с 1 мая с 260 до 400 египетских фунтов (это 1044 рубля) увеличивается стоимость билетов в Долины царей и цариц в Луксоре.Вход в другие объекты подорожает с 1 июня. Например, билет в Египетский музей в Каире при самостоятельном посещении будет стоить 300 фунтов (777 рублей, что на 100 рублей дороже, чем сейчас). Вместо 300 фунтов за осмотр гробницы Тутанхамона придется заплатить 360 фунтов (930 рублей). В такую же сумму обойдется входной билет на территорию Пирамид Гиза (увеличение стоимости в 1,5 раза). На треть возрастут расходы на посещение храмов – Карнакского (300 фунтов) и Луксорского (260 фунтов).Как говорится в заявлении Высшего совета древностей Египта, повышение цен связано "с необходимостью продолжения раскопок, пополнения коллекции музеев и улучшением качества обслуживания посетителей".Увеличение трат на билеты коснется только самостоятельных путешественников. Для организованных туристов стоимость экскурсий в долларах, в которую уже включены входные билеты на объекты, сохранится до конца летнего сезона.

https://ria.ru/20230424/egipet-1867393544.html

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