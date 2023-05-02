https://ria.ru/20230502/dvizhenie-1869210685.html

Воробьев: движение по части Северного обхода Лобни запустят досрочно

Воробьев: движение по части Северного обхода Лобни запустят досрочно - РИА Новости, 02.05.2023

Воробьев: движение по части Северного обхода Лобни запустят досрочно

Движение по развязке, которая войдет в Северный обход Лобни, планируется запустить на год раньше запланированного срока, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:09

2023-05-02T17:09

2023-05-02T17:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

лобня

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Движение по развязке, которая войдет в Северный обход Лобни, планируется запустить на год раньше запланированного срока, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.Согласно справке пресс-службы, на сегодняшний день развязка общей протяженностью два километра готова на 75%. После завершения строительства жители прилегающих районов смогут сократить время движения по Дмитровскому направлению с 40 до 15 минут в сторону Москвы и с 20 до 10 минут в сторону области."Наверное, самое важное, что мы сделали в последнее время, и все жители почувствовали – реконструкция Лобненского шоссе и I этап Северного обхода. Я сегодня разговаривал с жителями и очень многие сказали, что они активно пользуются Северным обходом. Но самый большой прорыв будет в сентябре, когда мы сдадим развязку, удобные съезд и выезд", - приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.Общая протяженность Северного обхода Лобни составит 6,6 километра, а перспективная пропускная способность составит 120 тысяч автомобилей в сутки, что улучшит транспортную доступность для 150 тысяч жителей.

https://ria.ru/20230502/rekonstruktsiya-1869178088.html

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лобня

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, лобня