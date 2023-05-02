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Воробьев: движение по части Северного обхода Лобни запустят досрочно - РИА Новости, 02.05.2023
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Новости Подмосковья
 
17:09 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/dvizhenie-1869210685.html
Воробьев: движение по части Северного обхода Лобни запустят досрочно
Воробьев: движение по части Северного обхода Лобни запустят досрочно - РИА Новости, 02.05.2023
Воробьев: движение по части Северного обхода Лобни запустят досрочно
Движение по развязке, которая войдет в Северный обход Лобни, планируется запустить на год раньше запланированного срока, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:09
2023-05-02T17:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
лобня
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Движение по развязке, которая войдет в Северный обход Лобни, планируется запустить на год раньше запланированного срока, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.Согласно справке пресс-службы, на сегодняшний день развязка общей протяженностью два километра готова на 75%. После завершения строительства жители прилегающих районов смогут сократить время движения по Дмитровскому направлению с 40 до 15 минут в сторону Москвы и с 20 до 10 минут в сторону области."Наверное, самое важное, что мы сделали в последнее время, и все жители почувствовали – реконструкция Лобненского шоссе и I этап Северного обхода. Я сегодня разговаривал с жителями и очень многие сказали, что они активно пользуются Северным обходом. Но самый большой прорыв будет в сентябре, когда мы сдадим развязку, удобные съезд и выезд", - приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.Общая протяженность Северного обхода Лобни составит 6,6 километра, а перспективная пропускная способность составит 120 тысяч автомобилей в сутки, что улучшит транспортную доступность для 150 тысяч жителей.
https://ria.ru/20230502/rekonstruktsiya-1869178088.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, лобня
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Лобня

Воробьев: движение по части Северного обхода Лобни запустят досрочно

CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Константин Семенец / Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства развязки вместе с жителями Лобни
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства развязки вместе с жителями Лобни - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Константин Семенец /
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства развязки вместе с жителями Лобни
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Движение по развязке, которая войдет в Северный обход Лобни, планируется запустить на год раньше запланированного срока, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Согласно справке пресс-службы, на сегодняшний день развязка общей протяженностью два километра готова на 75%. После завершения строительства жители прилегающих районов смогут сократить время движения по Дмитровскому направлению с 40 до 15 минут в сторону Москвы и с 20 до 10 минут в сторону области.
"Наверное, самое важное, что мы сделали в последнее время, и все жители почувствовали – реконструкция Лобненского шоссе и I этап Северного обхода. Я сегодня разговаривал с жителями и очень многие сказали, что они активно пользуются Северным обходом. Но самый большой прорыв будет в сентябре, когда мы сдадим развязку, удобные съезд и выезд", - приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Общая протяженность Северного обхода Лобни составит 6,6 километра, а перспективная пропускная способность составит 120 тысяч автомобилей в сутки, что улучшит транспортную доступность для 150 тысяч жителей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с жителями городского округа Лобня - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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Вчера, 15:17
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЛобня
 
 
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