Воробьев: движение по части Северного обхода Лобни запустят досрочно
CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Константин Семенец / Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства развязки вместе с жителями Лобни
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства развязки вместе с жителями Лобни
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Движение по развязке, которая войдет в Северный обход Лобни, планируется запустить на год раньше запланированного срока, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Согласно справке пресс-службы, на сегодняшний день развязка общей протяженностью два километра готова на 75%. После завершения строительства жители прилегающих районов смогут сократить время движения по Дмитровскому направлению с 40 до 15 минут в сторону Москвы и с 20 до 10 минут в сторону области.
"Наверное, самое важное, что мы сделали в последнее время, и все жители почувствовали – реконструкция Лобненского шоссе и I этап Северного обхода. Я сегодня разговаривал с жителями и очень многие сказали, что они активно пользуются Северным обходом. Но самый большой прорыв будет в сентябре, когда мы сдадим развязку, удобные съезд и выезд", - приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Общая протяженность Северного обхода Лобни составит 6,6 километра, а перспективная пропускная способность составит 120 тысяч автомобилей в сутки, что улучшит транспортную доступность для 150 тысяч жителей.