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Минобороны опубликовало кадры подготовки операторов дронов-камикадзе
Минобороны опубликовало кадры подготовки операторов дронов-камикадзе - РИА Новости, 02.05.2023
Минобороны опубликовало кадры подготовки операторов дронов-камикадзе
Будущие операторы дронов-камикадзе тренируются применять коптеры по бронетехнике противника в тыловом районе проведения спецоперации, соответствующее видео во... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T05:08
2023-05-02T05:08
2023-05-02T05:08
россия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Будущие операторы дронов-камикадзе тренируются применять коптеры по бронетехнике противника в тыловом районе проведения спецоперации, соответствующее видео во вторник опубликовало Минобороны России. На кадрах ведомства - изучение материально-технический части летательных аппаратов, техники безопасной работы с взведенными боеприпасами, тренировки по управлению дронами в очках виртуальной реальности и отработка способов их применения для поражения личного состава и бронетехники противника. "Особенностью подготовки является изучение специальных квадрокоптеров, так называемых "FPV-дронов", скорость которых во много раз выше обычных квадрокоптеров, а управление осуществляется от первого лица в специальных видеоочках при помощи пульта управления. Такие квадрокоптеры способны нести на себе различные боеприпасы, поражая цели на дальности нескольких километров", - уточнили в ведомстве. В Минобороны отметили, что перед началом практической части занятий пилоты тренируются в управлении беспилотниками на виртуальных тренажерах.
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россия
Минобороны опубликовало кадры подготовки операторов дронов-камикадзе
Минобороны показало видео тренировок операторов дронов по уничтожению бронетехники врага
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Будущие операторы дронов-камикадзе тренируются применять коптеры по бронетехнике противника в тыловом районе проведения спецоперации, соответствующее видео во вторник опубликовало Минобороны России.
На кадрах ведомства - изучение материально-технический части летательных аппаратов, техники безопасной работы с взведенными боеприпасами, тренировки по управлению дронами в очках виртуальной реальности и отработка способов их применения для поражения личного состава и бронетехники противника.
"Особенностью подготовки является изучение специальных квадрокоптеров, так называемых "FPV-дронов", скорость которых во много раз выше обычных квадрокоптеров, а управление осуществляется от первого лица в специальных видеоочках при помощи пульта управления. Такие квадрокоптеры способны нести на себе различные боеприпасы, поражая цели на дальности нескольких километров", - уточнили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что перед началом практической части занятий пилоты тренируются в управлении беспилотниками на виртуальных тренажерах.
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