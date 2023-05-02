https://ria.ru/20230502/drony-1869045754.html

Минобороны опубликовало кадры подготовки операторов дронов-камикадзе

Минобороны опубликовало кадры подготовки операторов дронов-камикадзе - РИА Новости, 02.05.2023

Минобороны опубликовало кадры подготовки операторов дронов-камикадзе

Будущие операторы дронов-камикадзе тренируются применять коптеры по бронетехнике противника в тыловом районе проведения спецоперации, соответствующее видео во... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T05:08

2023-05-02T05:08

2023-05-02T05:08

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828511641_0:0:3380:1901_1920x0_80_0_0_2fee15e8ec012cd452dd80c0ccc984a7.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Будущие операторы дронов-камикадзе тренируются применять коптеры по бронетехнике противника в тыловом районе проведения спецоперации, соответствующее видео во вторник опубликовало Минобороны России. На кадрах ведомства - изучение материально-технический части летательных аппаратов, техники безопасной работы с взведенными боеприпасами, тренировки по управлению дронами в очках виртуальной реальности и отработка способов их применения для поражения личного состава и бронетехники противника. "Особенностью подготовки является изучение специальных квадрокоптеров, так называемых "FPV-дронов", скорость которых во много раз выше обычных квадрокоптеров, а управление осуществляется от первого лица в специальных видеоочках при помощи пульта управления. Такие квадрокоптеры способны нести на себе различные боеприпасы, поражая цели на дальности нескольких километров", - уточнили в ведомстве. В Минобороны отметили, что перед началом практической части занятий пилоты тренируются в управлении беспилотниками на виртуальных тренажерах.

https://ria.ru/20230429/drony-1868647735.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия