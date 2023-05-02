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ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области
ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области - РИА Новости, 02.05.2023
ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области
Вооруженные силы России пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:28
2023-05-02T15:28
2023-05-02T15:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Вооруженные силы России пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область
ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области
Минобороны: российские войска пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Вооруженные силы России пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.