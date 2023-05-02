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ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области

ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области - РИА Новости, 02.05.2023

ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области

Вооруженные силы России пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T15:28

2023-05-02T15:28

2023-05-02T15:50

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

харьковская область

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Вооруженные силы России пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.

харьковская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область