https://ria.ru/20230502/doplata-1869039249.html
Россиянам раскрыли, за кого из членов семьи положена доплата к пенсии
Россиянам раскрыли, за кого из членов семьи положена доплата к пенсии - РИА Новости, 02.05.2023
Россиянам раскрыли, за кого из членов семьи положена доплата к пенсии
Россияне, вышедшие на пенсию до 1 января 2015 года, могут получить надбавку за воспитание детей, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T02:10
2023-05-02T02:10
2023-05-02T02:10
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Россияне, вышедшие на пенсию до 1 января 2015 года, могут получить надбавку за воспитание детей, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Обратиться за выплатой можно в Социальный фонд, в МФЦ, заполнив заявление на портале "Госуслуг" либо через "Почту России". Размер надбавки будет зависеть от начисленных баллов. Например, при первом ребенке за один год положено 1,8 балла, а за полтора – 2,7 балла.Но обращаться за ней стоит лишь тем, кто вырастил двух и более детей и не работал в период ухода за ними, а теперь имеет лишь минимальный стаж и пенсию."Тем, кто в период декрета не прерывал работу или получал доходы больше среднего уровня и имеет солидный стаж, обращаться за надбавкой может быть просто невыгодно", — подытожил он.
https://ria.ru/20230429/pensiya-1868636578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, иван соловьев (юрист), почта россии, пенсионеры, пенсия, пенсии
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Почта России, Пенсионеры, Пенсия, Пенсии
Россиянам раскрыли, за кого из членов семьи положена доплата к пенсии
Юрист Соловьев: вышедшим на пенсию до 2015 года могут платить надбавку за воспитание детей