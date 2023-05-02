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Россиянам раскрыли, за кого из членов семьи положена доплата к пенсии - РИА Новости, 02.05.2023
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02:10 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/doplata-1869039249.html
Россиянам раскрыли, за кого из членов семьи положена доплата к пенсии
Россиянам раскрыли, за кого из членов семьи положена доплата к пенсии - РИА Новости, 02.05.2023
Россиянам раскрыли, за кого из членов семьи положена доплата к пенсии
Россияне, вышедшие на пенсию до 1 января 2015 года, могут получить надбавку за воспитание детей, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T02:10
2023-05-02T02:10
общество
россия
иван соловьев (юрист)
почта россии
пенсионеры
пенсия
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Россияне, вышедшие на пенсию до 1 января 2015 года, могут получить надбавку за воспитание детей, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Обратиться за выплатой можно в Социальный фонд, в МФЦ, заполнив заявление на портале "Госуслуг" либо через "Почту России". Размер надбавки будет зависеть от начисленных баллов. Например, при первом ребенке за один год положено 1,8 балла, а за полтора – 2,7 балла.Но обращаться за ней стоит лишь тем, кто вырастил двух и более детей и не работал в период ухода за ними, а теперь имеет лишь минимальный стаж и пенсию."Тем, кто в период декрета не прерывал работу или получал доходы больше среднего уровня и имеет солидный стаж, обращаться за надбавкой может быть просто невыгодно", — подытожил он.
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общество, россия, иван соловьев (юрист), почта россии, пенсионеры, пенсия, пенсии
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Почта России, Пенсионеры, Пенсия, Пенсии
Россиянам раскрыли, за кого из членов семьи положена доплата к пенсии

Юрист Соловьев: вышедшим на пенсию до 2015 года могут платить надбавку за воспитание детей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПенсионер получает пенсию
Пенсионер получает пенсию - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пенсионер получает пенсию. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Россияне, вышедшие на пенсию до 1 января 2015 года, могут получить надбавку за воспитание детей, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Обратиться за выплатой можно в Социальный фонд, в МФЦ, заполнив заявление на портале "Госуслуг" либо через "Почту России". Размер надбавки будет зависеть от начисленных баллов. Например, при первом ребенке за один год положено 1,8 балла, а за полтора – 2,7 балла.
Но обращаться за ней стоит лишь тем, кто вырастил двух и более детей и не работал в период ухода за ними, а теперь имеет лишь минимальный стаж и пенсию.
"Тем, кто в период декрета не прерывал работу или получал доходы больше среднего уровня и имеет солидный стаж, обращаться за надбавкой может быть просто невыгодно", — подытожил он.
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