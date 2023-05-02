https://ria.ru/20230502/doplata-1869039249.html

Россиянам раскрыли, за кого из членов семьи положена доплата к пенсии

Россиянам раскрыли, за кого из членов семьи положена доплата к пенсии - РИА Новости, 02.05.2023

Россиянам раскрыли, за кого из членов семьи положена доплата к пенсии

Россияне, вышедшие на пенсию до 1 января 2015 года, могут получить надбавку за воспитание детей, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T02:10

2023-05-02T02:10

2023-05-02T02:10

общество

россия

иван соловьев (юрист)

почта россии

пенсионеры

пенсия

пенсии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150530/64/1505306412_0:191:2517:1606_1920x0_80_0_0_132ea71a43003aa854b958dbe6ce2a27.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Россияне, вышедшие на пенсию до 1 января 2015 года, могут получить надбавку за воспитание детей, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Обратиться за выплатой можно в Социальный фонд, в МФЦ, заполнив заявление на портале "Госуслуг" либо через "Почту России". Размер надбавки будет зависеть от начисленных баллов. Например, при первом ребенке за один год положено 1,8 балла, а за полтора – 2,7 балла.Но обращаться за ней стоит лишь тем, кто вырастил двух и более детей и не работал в период ухода за ними, а теперь имеет лишь минимальный стаж и пенсию."Тем, кто в период декрета не прерывал работу или получал доходы больше среднего уровня и имеет солидный стаж, обращаться за надбавкой может быть просто невыгодно", — подытожил он.

https://ria.ru/20230429/pensiya-1868636578.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия, иван соловьев (юрист), почта россии, пенсионеры, пенсия, пенсии