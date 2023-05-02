Украинские войска выпустили пять снарядов по Куйбышевскому району Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили пять снарядов по Куйбышевскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка
Жилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.05 выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.05 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.