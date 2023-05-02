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В Курской области повреждены семь домов из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:39 02.05.2023 (обновлено: 10:16 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/doma-1869062394.html
В Курской области повреждены семь домов из-за обстрела со стороны ВСУ
В Курской области повреждены семь домов из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.05.2023
В Курской области повреждены семь домов из-за обстрела со стороны ВСУ
Семь жилых домов повреждены в результате обстрела приграничного поселка Теткино, сообщил в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T09:39
2023-05-02T10:16
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 2 мая — РИА Новости. Семь жилых домов повреждены в результате обстрела приграничного поселка Теткино, сообщил в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт. "Сегодня утром обстрелу со стороны Украины подвергся поселок Теткино Глушковского района. Всего зафиксировано десять прилетов. Пострадавших нет. В семи домовладениях есть повреждения крыш, фасадов, окон, заборов. Также повреждена газовая труба низкого давления", — говорится в записи в канале главы региона.Губернатор добавил, что специалисты уже восстанавливают поврежденную газовую трубу. Глушковский район, на территории которого находится поселок Теткино, уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая 2022 года под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.
https://ria.ru/20230502/shturm-s-1869043194.html
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Роман Старовойт
В Курской области повреждены семь домов из-за обстрела со стороны ВСУ

В поселке Теткино в Курской области повреждены семь домов из-за обстрела со стороны ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиПоследствия обстрела села Теткино Курской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела села Теткино Курской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Последствия обстрела села Теткино Курской области со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 2 мая — РИА Новости. Семь жилых домов повреждены в результате обстрела приграничного поселка Теткино, сообщил в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Сегодня утром обстрелу со стороны Украины подвергся поселок Теткино Глушковского района. Всего зафиксировано десять прилетов. Пострадавших нет. В семи домовладениях есть повреждения крыш, фасадов, окон, заборов. Также повреждена газовая труба низкого давления", — говорится в записи в канале главы региона.
Губернатор добавил, что специалисты уже восстанавливают поврежденную газовую трубу.
Глушковский район, на территории которого находится поселок Теткино, уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая 2022 года под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьВооруженные силы УкраиныРоман Старовойт
 
 
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