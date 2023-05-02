https://ria.ru/20230502/doma-1869062394.html

В Курской области повреждены семь домов из-за обстрела со стороны ВСУ

В Курской области повреждены семь домов из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.05.2023

В Курской области повреждены семь домов из-за обстрела со стороны ВСУ

Семь жилых домов повреждены в результате обстрела приграничного поселка Теткино, сообщил в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T09:39

2023-05-02T09:39

2023-05-02T10:16

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

вооруженные силы украины

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 2 мая — РИА Новости. Семь жилых домов повреждены в результате обстрела приграничного поселка Теткино, сообщил в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт. "Сегодня утром обстрелу со стороны Украины подвергся поселок Теткино Глушковского района. Всего зафиксировано десять прилетов. Пострадавших нет. В семи домовладениях есть повреждения крыш, фасадов, окон, заборов. Также повреждена газовая труба низкого давления", — говорится в записи в канале главы региона.Губернатор добавил, что специалисты уже восстанавливают поврежденную газовую трубу. Глушковский район, на территории которого находится поселок Теткино, уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая 2022 года под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.

https://ria.ru/20230502/shturm-s-1869043194.html

курская область

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Влада Копылова

происшествия, курская область, вооруженные силы украины, роман старовойт