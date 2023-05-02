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Монастырь на линии фронта под Донецком ищет приют для бездомных животных

Монастырь на линии фронта под Донецком ищет приют для бездомных животных - РИА Новости, 02.05.2023

Монастырь на линии фронта под Донецком ищет приют для бездомных животных

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь под Угледаром, который находится недалеко от линии фронта и постоянно под обстрелами, ищет новый дом для питомцев, РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T07:29

2023-05-02T07:29

2023-05-02T07:29

религия

вооруженные силы украины

донбасс

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НИКОЛЬСКОЕ (ДНР), 2 мая – РИА Новости. Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь под Угледаром, который находится недалеко от линии фронта и постоянно под обстрелами, ищет новый дом для питомцев, брошенных хозяевами. Также обитель просит о помощи в приобретении корма и переносок. В монастыре приютили несколько десятков собак и кошек. Некоторые ранены, некоторые больны. Их пытаются вылечить и найти новых хозяев.По словам насельников, ВСУ непрерывно обстреливают монастырь из ствольной артиллерии и минометов. Также скидывают гранаты и ВОГи с коптеров."Лишний раз стараемся не выходить из-под навеса. "Птички" над нами весят круглосуточно", - рассказал РИА Новости послушник Сергий. За прошедший год обитель потеряла шесть человек. Все они погибли во время артналетов. При этом здесь, говорит настоятель монастыря архимандрит Лаврентий, не пропустили ни одной службы.Связаться с координатором монастыря можно, перейдя по ссылке.

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вооруженные силы украины, донбасс