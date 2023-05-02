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Временный поверенный в делах Польши в России покинул здание МИД - РИА Новости, 02.05.2023
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16:24 02.05.2023
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Временный поверенный в делах Польши в России покинул здание МИД
Временный поверенный в делах Польши в России покинул здание МИД - РИА Новости, 02.05.2023
Временный поверенный в делах Польши в России покинул здание МИД
Временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский покинул здание МИД РФ, куда был вызван в связи с силовым изъятием здания школы в Варшаве, передает... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:24
2023-05-02T16:24
польша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
варшава
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский покинул здание МИД РФ, куда был вызван в связи с силовым изъятием здания школы в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. Дипломат не комментировал свое пребывание в ведомстве, где он находился около 15 минут. В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России". Во вторник посольство России в Польше сообщило, что направило в МИД республики ноту протеста.
https://ria.ru/20230430/shkola-1868865541.html
польша
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польша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), варшава
Польша, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Варшава
Временный поверенный в делах Польши в России покинул здание МИД

Дипломат Щлядевский покинул здание МИД, куда был вызван из-за ситуации со школой в Варшаве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВызванный в Министерство иностранных дел России временный поверенный в делах Польши в РФ Яцек Щлядевски у входа в здание МИД РФ в Москве
Вызванный в Министерство иностранных дел России временный поверенный в делах Польши в РФ Яцек Щлядевски у входа в здание МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Вызванный в Министерство иностранных дел России временный поверенный в делах Польши в РФ Яцек Щлядевски у входа в здание МИД РФ в Москве
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский покинул здание МИД РФ, куда был вызван в связи с силовым изъятием здания школы в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
Дипломат не комментировал свое пребывание в ведомстве, где он находился около 15 минут.
В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России". Во вторник посольство России в Польше сообщило, что направило в МИД республики ноту протеста.
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