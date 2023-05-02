https://ria.ru/20230502/deti-1869210432.html

Путин попросил изучить вопрос отдыха детей из мест, пострадавших от пожаров

Путин попросил изучить вопрос отдыха детей из мест, пострадавших от пожаров - РИА Новости, 02.05.2023

Путин попросил изучить вопрос отдыха детей из мест, пострадавших от пожаров

Президент РФ Владимир Путин попросил социальный блок правительства подумать над вопросом отдыха в оздоровительных учреждениях детей из пострадавших от пожаров... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:08

2023-05-02T17:08

2023-05-02T17:09

общество

владимир путин

дети

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил социальный блок правительства подумать над вопросом отдыха в оздоровительных учреждениях детей из пострадавших от пожаров регионов. "Я бы попросил социальные службы и социальный блок правительства, Татьяна Алексеевна (Голикова), Вас подумать над тем о том, что и как можно сделать для того, чтобы во время оздоровительного детского отдыха детей из этих регионов, как мы и делали в подобных случаях ранее, направить на отдых в наши соответствующие детские учреждения", - сказал он на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20230502/vyplaty-1869198379.html

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общество, владимир путин, дети