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Путин попросил изучить вопрос отдыха детей из мест, пострадавших от пожаров
Путин попросил изучить вопрос отдыха детей из мест, пострадавших от пожаров - РИА Новости, 02.05.2023
Путин попросил изучить вопрос отдыха детей из мест, пострадавших от пожаров
Президент РФ Владимир Путин попросил социальный блок правительства подумать над вопросом отдыха в оздоровительных учреждениях детей из пострадавших от пожаров... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:08
2023-05-02T17:08
2023-05-02T17:09
общество
владимир путин
дети
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил социальный блок правительства подумать над вопросом отдыха в оздоровительных учреждениях детей из пострадавших от пожаров регионов. "Я бы попросил социальные службы и социальный блок правительства, Татьяна Алексеевна (Голикова), Вас подумать над тем о том, что и как можно сделать для того, чтобы во время оздоровительного детского отдыха детей из этих регионов, как мы и делали в подобных случаях ранее, направить на отдых в наши соответствующие детские учреждения", - сказал он на совещании с членами правительства.
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общество, владимир путин, дети
Общество, Владимир Путин, Дети
Путин попросил изучить вопрос отдыха детей из мест, пострадавших от пожаров
Путин попросил проработать вопрос отдыха детей из регионов, пострадавших от пожаров
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил социальный блок правительства подумать над вопросом отдыха в оздоровительных учреждениях детей из пострадавших от пожаров регионов.
"Я бы попросил социальные службы и социальный блок правительства, Татьяна Алексеевна (Голикова), Вас подумать над тем о том, что и как можно сделать для того, чтобы во время оздоровительного детского отдыха детей из этих регионов, как мы и делали в подобных случаях ранее, направить на отдых в наши соответствующие детские учреждения", - сказал он на совещании с членами правительства.
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