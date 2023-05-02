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Путин попросил изучить вопрос отдыха детей из мест, пострадавших от пожаров - РИА Новости, 02.05.2023
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17:08 02.05.2023 (обновлено: 17:09 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/deti-1869210432.html
Путин попросил изучить вопрос отдыха детей из мест, пострадавших от пожаров
Путин попросил изучить вопрос отдыха детей из мест, пострадавших от пожаров - РИА Новости, 02.05.2023
Путин попросил изучить вопрос отдыха детей из мест, пострадавших от пожаров
Президент РФ Владимир Путин попросил социальный блок правительства подумать над вопросом отдыха в оздоровительных учреждениях детей из пострадавших от пожаров... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:08
2023-05-02T17:09
общество
владимир путин
дети
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил социальный блок правительства подумать над вопросом отдыха в оздоровительных учреждениях детей из пострадавших от пожаров регионов. "Я бы попросил социальные службы и социальный блок правительства, Татьяна Алексеевна (Голикова), Вас подумать над тем о том, что и как можно сделать для того, чтобы во время оздоровительного детского отдыха детей из этих регионов, как мы и делали в подобных случаях ранее, направить на отдых в наши соответствующие детские учреждения", - сказал он на совещании с членами правительства.
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общество, владимир путин, дети
Общество, Владимир Путин, Дети
Путин попросил изучить вопрос отдыха детей из мест, пострадавших от пожаров

Путин попросил проработать вопрос отдыха детей из регионов, пострадавших от пожаров

© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской областиТушение природных пожаров
Тушение природных пожаров - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
Тушение природных пожаров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил социальный блок правительства подумать над вопросом отдыха в оздоровительных учреждениях детей из пострадавших от пожаров регионов.
"Я бы попросил социальные службы и социальный блок правительства, Татьяна Алексеевна (Голикова), Вас подумать над тем о том, что и как можно сделать для того, чтобы во время оздоровительного детского отдыха детей из этих регионов, как мы и делали в подобных случаях ранее, направить на отдых в наши соответствующие детские учреждения", - сказал он на совещании с членами правительства.
Последствия пожара в поселке Сосьва в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Глава Свердловской области доложил о выплатах пострадавшим от пожаров
Вчера, 16:24
 
ОбществоВладимир ПутинДети
 
 
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