https://ria.ru/20230502/daniya-1869174682.html

Посол России в Дании прокомментировал ситуацию вокруг Фарерских островов

Посол России в Дании прокомментировал ситуацию вокруг Фарерских островов - РИА Новости, 02.05.2023

Посол России в Дании прокомментировал ситуацию вокруг Фарерских островов

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин уличил ряд датских политиков и СМИ в попытке разрушить сотрудничество между РФ и Фарерскими островами в сфере... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T15:00

2023-05-02T15:00

2023-05-02T15:00

фарерские острова

россия

дания

владимир барбин

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

евросоюз

в мире

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ЦЮРИХ, 2 мая – РИА Новости. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин уличил ряд датских политиков и СМИ в попытке разрушить сотрудничество между РФ и Фарерскими островами в сфере рыболовства. Ранее телекомпании Швеции, Норвегии и Дании показали первый сюжет в рамках цикла документальных фильмов скандинавских журналистов Skyggekrigen (Война в тени). В сюжете говорилось о якобы "военной программе" РФ, в ходе которой российские военные и гражданские корабли исследуют дно северных морей. Согласно неким источникам, использованным скандинавскими телекомпаниями, "военная программа" является "частью подготовки России к крупному конфликту с Западом". При этом авторы сюжета не приводят никаких доказательств этому утверждению. На фоне выхода этого фильма глава МИД Фарерских островов, автономного региона, который входит в состав Дании, Хогни Хойдал заявил, что власти автономии могут самостоятельно решить вопрос о допуске российских рыболовецких судов в порты на своей территории и не намерены его запрещать. Российский посол назвал безответственными и провокационными попытки некоторых датских политиков и комментаторов представить контакты Фарерских островов с Евразийской экономической комиссией по вопросу развития сотрудничества как стремление России "вбить клин" в отношения между Торсхавном и Копенгагеном, ослабить связи Фарерских островов с ЕС. "С инициативой о заключении соглашения о свободной торговле между Фарерскими островами и ЕАЭС в 2013 году выступили Фарерские острова. Искался оптимальный формат взаимодействия. В расчет брались только экономические аргументы, учитывая, что ЕАЭС является сугубо экономическим и таможенным объединением. Никакой политической подоплёки в контактах между Фарерскими островами и ЕАЭС никогда не было", - отметил дипломат. Комментируя вышедший фильм, Барбин подчеркнул, что рыболовный промысел осуществляется максимально прозрачно и контролируется властями тех стран, в водах которых он проводится. Российские рыболовные суда регулярно осматриваются как в открытом море, так и в портах, добавил посол. Как уточнил дипломат, вопросы взаимных инспекций, использования спутниковой системы слежения, обмена информацией о судах, участвующих в рыболовном промысле, являются приоритетными и ежегодно уточняются в рамках заседаний смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству и смешанной российско-фарерской комиссии по рыболовству. Барбин отметил, что сотрудничество России как с Норвегией, так и с Фарерскими островами в сфере рыболовства осуществляется на основе межправительственных соглашений и в полном соответствии с международным правом.

https://ria.ru/20221220/ryba-1840060408.html

https://ria.ru/20230405/putin-1863232897.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

фарерские острова, россия, дания, владимир барбин, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, евросоюз, в мире