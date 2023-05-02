https://ria.ru/20230502/danieli-1869148927.html

Крупный производитель оборудования для металлургии уходит из России

Крупный производитель оборудования для металлургии уходит из России - РИА Новости, 02.05.2023

Крупный производитель оборудования для металлургии уходит из России

Итальянский производитель металлургического оборудования Danieli Group покинет российский рынок и намерен изучить вопрос продажи активов в РФ, заявил РИА... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:45

2023-05-02T13:45

2023-05-02T13:46

экономика

россия

италия

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РИМ, 2 мая – РИА Новости. Итальянский производитель металлургического оборудования Danieli Group покинет российский рынок и намерен изучить вопрос продажи активов в РФ, заявил РИА Новости представитель руководства компании. "Уход Danieli с российского рынка связан с невозможностью продавать оборудование в России вследствие санкционного режима, установленного европейским сообществом", - сказал собеседник агентства. По его словам, Danieli не может поставлять оборудование в Россию из-за сильных ограничений в таможенных вопросах. Продукция компании, добавил он, требует транспортировки на большегрузных автомобилях и на судах, после чего происходит сборка металлургического оборудования на месте. "Правила стали такими строгими, что поставки невозможны", - сказал представитель Danieli. Он добавил, что с трудностями сталкивается также и представительство компании в России Danieli Volga. "Мы хотим посмотреть, удастся ли нам найти покупателя этого актива России. Мы находимся на стадии изучения способов выставить эту компанию на продажу. Я думаю, на то, чтобы что-то узнать, понадобится около шести месяцев. К концу года, думаю, у нас будет позиция о том, какими должны быть лучшие покупатели", - сказал он. Итальянский производитель металлургического оборудования Danieli Group - один из крупнейших поставщиков оборудования и установок для металлообрабатывающей промышленности.

https://ria.ru/20230502/tinder-1869137884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, италия