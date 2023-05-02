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Крупный производитель оборудования для металлургии уходит из России - РИА Новости, 02.05.2023
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13:45 02.05.2023 (обновлено: 13:46 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/danieli-1869148927.html
Крупный производитель оборудования для металлургии уходит из России
Крупный производитель оборудования для металлургии уходит из России - РИА Новости, 02.05.2023
Крупный производитель оборудования для металлургии уходит из России
Итальянский производитель металлургического оборудования Danieli Group покинет российский рынок и намерен изучить вопрос продажи активов в РФ, заявил РИА... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:45
2023-05-02T13:46
экономика
россия
италия
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РИМ, 2 мая – РИА Новости. Итальянский производитель металлургического оборудования Danieli Group покинет российский рынок и намерен изучить вопрос продажи активов в РФ, заявил РИА Новости представитель руководства компании. "Уход Danieli с российского рынка связан с невозможностью продавать оборудование в России вследствие санкционного режима, установленного европейским сообществом", - сказал собеседник агентства. По его словам, Danieli не может поставлять оборудование в Россию из-за сильных ограничений в таможенных вопросах. Продукция компании, добавил он, требует транспортировки на большегрузных автомобилях и на судах, после чего происходит сборка металлургического оборудования на месте. "Правила стали такими строгими, что поставки невозможны", - сказал представитель Danieli. Он добавил, что с трудностями сталкивается также и представительство компании в России Danieli Volga. "Мы хотим посмотреть, удастся ли нам найти покупателя этого актива России. Мы находимся на стадии изучения способов выставить эту компанию на продажу. Я думаю, на то, чтобы что-то узнать, понадобится около шести месяцев. К концу года, думаю, у нас будет позиция о том, какими должны быть лучшие покупатели", - сказал он. Итальянский производитель металлургического оборудования Danieli Group - один из крупнейших поставщиков оборудования и установок для металлообрабатывающей промышленности.
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экономика, россия, италия
Экономика, Россия, Италия
Крупный производитель оборудования для металлургии уходит из России

Итальянский производитель оборудования для металлургии Danieli уходит из России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПроизводство арматуры на металлургическом заводе
Производство арматуры на металлургическом заводе - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Производство арматуры на металлургическом заводе. Архивное фото
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РИМ, 2 мая – РИА Новости. Итальянский производитель металлургического оборудования Danieli Group покинет российский рынок и намерен изучить вопрос продажи активов в РФ, заявил РИА Новости представитель руководства компании.
"Уход Danieli с российского рынка связан с невозможностью продавать оборудование в России вследствие санкционного режима, установленного европейским сообществом", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Danieli не может поставлять оборудование в Россию из-за сильных ограничений в таможенных вопросах. Продукция компании, добавил он, требует транспортировки на большегрузных автомобилях и на судах, после чего происходит сборка металлургического оборудования на месте.
"Правила стали такими строгими, что поставки невозможны", - сказал представитель Danieli. Он добавил, что с трудностями сталкивается также и представительство компании в России Danieli Volga.
"Мы хотим посмотреть, удастся ли нам найти покупателя этого актива России. Мы находимся на стадии изучения способов выставить эту компанию на продажу. Я думаю, на то, чтобы что-то узнать, понадобится около шести месяцев. К концу года, думаю, у нас будет позиция о том, какими должны быть лучшие покупатели", - сказал он.
Итальянский производитель металлургического оборудования Danieli Group - один из крупнейших поставщиков оборудования и установок для металлообрабатывающей промышленности.
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