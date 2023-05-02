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США пообещали строго наказать россиянина Черкасова в случае экстрадиции - РИА Новости, 02.05.2023
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00:21 02.05.2023 (обновлено: 05:41 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/cherkasov-1869038822.html
США пообещали строго наказать россиянина Черкасова в случае экстрадиции
США пообещали строго наказать россиянина Черкасова в случае экстрадиции - РИА Новости, 02.05.2023
США пообещали строго наказать россиянина Черкасова в случае экстрадиции
Высокопоставленный представитель американской администрации пригрозил суровым наказанием россиянину Сергею Черкасову, экстрадиции которого Вашингтон добивается... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T00:21
2023-05-02T05:41
сша
линда томас-гринфилд
оон
бразилия
вашингтон (штат)
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ООН, 2 мая - РИА Новости. Высокопоставленный представитель американской администрации пригрозил суровым наказанием россиянину Сергею Черкасову, экстрадиции которого Вашингтон добивается от Бразилии.Черкасов в 2022 году был приговорен в Бразилии к 15 годам заключения по обвинениям в шпионаже в интересах иностранного государства, а также мошенничестве. Как сообщали СМИ, США запросили у Бразилии его экстрадицию. В марте американский минюст заочно предъявил Черкасову обвинения. В Вашингтоне полагают, что россиянин под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры действовал в США "в качестве агента иностранной державы", а также занимался мошенничеством с использованием виз, банковских и электронных средств.На брифинге представителя администрации США спросили, собирается ли постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе своей поездки в Бразилию 2-4 марта поднимать в разговоре с местными властями вопрос об экстрадиции Черкасова.Американский чиновник посоветовал обратиться с этим вопросом в министерство юстиции США."Однако я бы сказал, что когда зарубежные противники, в том числе Россия, отправляют агентов под прикрытием в Соединенные Штаты, мы найдем их и привлечем к ответственности по всей строгости закона. И я думаю, что это та основа, на которой мы подходим к этому делу", - добавил он.Как отмечала прошлой осенью официальный представитель МИД Мария Захарова, охота за россиянами по линии американских спецслужб будет только расширяться. Москва ответит на подобные враждебные действия. Она призвала всех россиян, кто имеет хотя бы малейшее основание подозревать наличие к себе "интереса" со стороны США, воздержаться от зарубежных поездок в любые недружественные России страны, а также государства, с которыми у Вашингтона действуют двусторонние договоренности об экстрадиции.
https://ria.ru/20230314/bali-1857840725.html
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сша
бразилия
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сша, линда томас-гринфилд, оон, бразилия, вашингтон (штат), в мире
США, Линда Томас-Гринфилд, ООН, Бразилия, Вашингтон (штат), В мире
США пообещали строго наказать россиянина Черкасова в случае экстрадиции

США пообещали наказать россиянина Черкасова по всей строгости, если добьются экстрадиции

CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10
Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США. Архивное фото
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ООН, 2 мая - РИА Новости. Высокопоставленный представитель американской администрации пригрозил суровым наказанием россиянину Сергею Черкасову, экстрадиции которого Вашингтон добивается от Бразилии.
Черкасов в 2022 году был приговорен в Бразилии к 15 годам заключения по обвинениям в шпионаже в интересах иностранного государства, а также мошенничестве. Как сообщали СМИ, США запросили у Бразилии его экстрадицию. В марте американский минюст заочно предъявил Черкасову обвинения. В Вашингтоне полагают, что россиянин под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры действовал в США "в качестве агента иностранной державы", а также занимался мошенничеством с использованием виз, банковских и электронных средств.
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На брифинге представителя администрации США спросили, собирается ли постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе своей поездки в Бразилию 2-4 марта поднимать в разговоре с местными властями вопрос об экстрадиции Черкасова.
Американский чиновник посоветовал обратиться с этим вопросом в министерство юстиции США.
"Однако я бы сказал, что когда зарубежные противники, в том числе Россия, отправляют агентов под прикрытием в Соединенные Штаты, мы найдем их и привлечем к ответственности по всей строгости закона. И я думаю, что это та основа, на которой мы подходим к этому делу", - добавил он.
Как отмечала прошлой осенью официальный представитель МИД Мария Захарова, охота за россиянами по линии американских спецслужб будет только расширяться. Москва ответит на подобные враждебные действия. Она призвала всех россиян, кто имеет хотя бы малейшее основание подозревать наличие к себе "интереса" со стороны США, воздержаться от зарубежных поездок в любые недружественные России страны, а также государства, с которыми у Вашингтона действуют двусторонние договоренности об экстрадиции.
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СШАЛинда Томас-ГринфилдООНБразилияВашингтон (штат)В мире
 
 
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