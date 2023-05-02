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СМИ: Samsung ввела запрет для сотрудников на ChatGPT на рабочих устройствах - РИА Новости, 02.05.2023
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07:05 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/chatgpt-1869048879.html
СМИ: Samsung ввела запрет для сотрудников на ChatGPT на рабочих устройствах
СМИ: Samsung ввела запрет для сотрудников на ChatGPT на рабочих устройствах - РИА Новости, 02.05.2023
СМИ: Samsung ввела запрет для сотрудников на ChatGPT на рабочих устройствах
Компания Samsung Electronics запретила сотрудникам пользоваться на рабочих устройствах системами генеративного искусственного интеллекта (ИИ), наподобие... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T07:05
2023-05-02T07:05
в мире
китай
италия
илон маск
samsung electronics
samsung
google
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Компания Samsung Electronics запретила сотрудникам пользоваться на рабочих устройствах системами генеративного искусственного интеллекта (ИИ), наподобие ChatGPT, после утечки внутреннего исходного кода, передает агентство Блумберг со ссылкой на служебную записку. Согласно агентству, в апреле инженеры компании случайно "слили" внутренний исходный код, загрузив его в ChatGPT. Samsung обеспокоена тем, что данные, которые передаются на подобные платформы, хранятся на внешних серверах, из-за чего их легче найти и сложнее удалить. "Новые правила... запрещают использование систем генеративного ИИ на принадлежащих компании компьютерах, планшетах и телефонах, а также во внутренних сетях", - говорится в сообщении агентства. Сотрудников, которые пользуются ИИ на личных устройствах, попросили не опубликовывать в системах информацию, имеющую отношение к компании. Отмечается, что нарушение новых правил грозит увольнением. В конце ноября прошлого года в сети набрал популярность чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск. В конце февраля в СМИ появилась информация о том, что власти Китая запретили крупнейшим технологическим компаниям Tencent Holdings и Ant Group предоставлять своим клиентам доступ к сервисам ChatGPT. 31 марта Италия стала первой западной страной, ограничившей работу ChatGPT из-за нарушений при сборе информации пользователей.
https://ria.ru/20230418/truthgpt-1865955600.html
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в мире, китай, италия, илон маск, samsung electronics, samsung, google
В мире, Китай, Италия, Илон Маск, Samsung Electronics, Samsung, Google
СМИ: Samsung ввела запрет для сотрудников на ChatGPT на рабочих устройствах

Bloomberg: Samsung запретила сотрудникам пользоваться ChatGPT на рабочих устройствах

© AP Photo / Lee Jin-manЛоготип компании Samsung
Логотип компании Samsung - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Логотип компании Samsung. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Компания Samsung Electronics запретила сотрудникам пользоваться на рабочих устройствах системами генеративного искусственного интеллекта (ИИ), наподобие ChatGPT, после утечки внутреннего исходного кода, передает агентство Блумберг со ссылкой на служебную записку.
Согласно агентству, в апреле инженеры компании случайно "слили" внутренний исходный код, загрузив его в ChatGPT. Samsung обеспокоена тем, что данные, которые передаются на подобные платформы, хранятся на внешних серверах, из-за чего их легче найти и сложнее удалить.
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"Новые правила... запрещают использование систем генеративного ИИ на принадлежащих компании компьютерах, планшетах и телефонах, а также во внутренних сетях", - говорится в сообщении агентства.
Сотрудников, которые пользуются ИИ на личных устройствах, попросили не опубликовывать в системах информацию, имеющую отношение к компании. Отмечается, что нарушение новых правил грозит увольнением.
В конце ноября прошлого года в сети набрал популярность чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск. В конце февраля в СМИ появилась информация о том, что власти Китая запретили крупнейшим технологическим компаниям Tencent Holdings и Ant Group предоставлять своим клиентам доступ к сервисам ChatGPT. 31 марта Италия стала первой западной страной, ограничившей работу ChatGPT из-за нарушений при сборе информации пользователей.
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