https://ria.ru/20230502/btr-1869195789.html

В ДНР уничтожили бронеавтомобиль, предположительно, с генерал-майором ВСУ

В ДНР уничтожили бронеавтомобиль, предположительно, с генерал-майором ВСУ - РИА Новости, 02.05.2023

В ДНР уничтожили бронеавтомобиль, предположительно, с генерал-майором ВСУ

В ДНР уничтожили бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра, сообщил основатель... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:18

2023-05-02T16:18

2023-05-02T17:20

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

в мире

евгений пригожин

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В ДНР уничтожили бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, аудиозапись слов бизнесмена опубликовали в телеграм-канале его пресс-службы.Пригожин добавил, что сейчас эта информация проверяется.Пресс-секретарь командования сил территориальной обороны Денис Зелинский опроверг информацию о гибели Танцюры в беседе с изданием "Суспильне" ("Общественное").Он добавил, что "все живы и здоровы", но не уточнил, кто именно.Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Танцюру командующим силами теробороны 16 мая прошлого года. До этого он занимал пост начальника штаба Сухопутных войск Украины.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои. Как сообщал на прошлой неделе Пригожин, штурмовым отрядам осталось взять под контроль около трех квадратных километров территории.Поддержку штурмовикам оказывают подразделения ВДВ, авиация и артиллерия Южной группировки российских войск.

https://ria.ru/20220508/plennye-1787467237.html

https://ria.ru/20230501/naemniki-1869034884.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, евгений пригожин