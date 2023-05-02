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В ДНР уничтожили бронеавтомобиль, предположительно, с генерал-майором ВСУ
В ДНР уничтожили бронеавтомобиль, предположительно, с генерал-майором ВСУ - РИА Новости, 02.05.2023
В ДНР уничтожили бронеавтомобиль, предположительно, с генерал-майором ВСУ
В ДНР уничтожили бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра, сообщил основатель... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:18
2023-05-02T16:18
2023-05-02T17:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
евгений пригожин
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В ДНР уничтожили бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, аудиозапись слов бизнесмена опубликовали в телеграм-канале его пресс-службы.Пригожин добавил, что сейчас эта информация проверяется.Пресс-секретарь командования сил территориальной обороны Денис Зелинский опроверг информацию о гибели Танцюры в беседе с изданием "Суспильне" ("Общественное").Он добавил, что "все живы и здоровы", но не уточнил, кто именно.Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Танцюру командующим силами теробороны 16 мая прошлого года. До этого он занимал пост начальника штаба Сухопутных войск Украины.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои. Как сообщал на прошлой неделе Пригожин, штурмовым отрядам осталось взять под контроль около трех квадратных километров территории.Поддержку штурмовикам оказывают подразделения ВДВ, авиация и артиллерия Южной группировки российских войск.
https://ria.ru/20220508/plennye-1787467237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире, Евгений Пригожин
В ДНР уничтожили бронеавтомобиль, предположительно, с генерал-майором ВСУ
Пригожин заявил о возможной ликвидации командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюры
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В ДНР уничтожили бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, аудиозапись слов бизнесмена опубликовали в телеграм-канале его пресс-службы.
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"Сегодня в 13:25 артиллерийскими подразделениями ЧВК "Вагнер" при подходе резервов с населенного пункта Часов Яр в населенный пункт Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Иванович Танцюра, который следовал в Бахмут", — сказал он.
Пригожин добавил, что сейчас эта информация проверяется.
Пресс-секретарь командования сил территориальной обороны Денис Зелинский опроверг информацию о гибели Танцюры в беседе с изданием "Суспильне" ("Общественное").
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Он добавил, что "все живы и здоровы", но не уточнил, кто именно.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Танцюру командующим силами теробороны 16 мая прошлого года. До этого он занимал пост начальника штаба Сухопутных войск Украины.
Артемовск расположен к северу от Горловки
. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе
. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои. Как сообщал на прошлой неделе Пригожин
, штурмовым отрядам осталось взять под контроль около трех квадратных километров территории.
Поддержку штурмовикам оказывают подразделения ВДВ, авиация и артиллерия Южной группировки российских войск.
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