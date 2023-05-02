https://ria.ru/20230502/brak-1869145849.html

В Госдуме готовят законопроект о выплатах за продолжительный брак

В Госдуме готовят законопроект о выплатах за продолжительный брак - РИА Новости, 02.05.2023

В Госдуме готовят законопроект о выплатах за продолжительный брак

В ЛДПР готовится законопроект о введении поддержки супружеских пар, находящихся в браке более 20 лет, им предполагается установить выплаты, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:33

2023-05-02T13:33

2023-05-02T13:33

общество

россия

ярослав нилов

лдпр

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В ЛДПР готовится законопроект о введении поддержки супружеских пар, находящихся в браке более 20 лет, им предполагается установить выплаты, сообщил РИА Новости замглавы думской фракции либерал-демократов Ярослав Нилов. "С учетом сложившейся ситуации, когда нужно поддерживать материнство и детство, когда надо поддерживать институт семьи, перед праздником Дня семьи и верности, было бы правильно предложить рассмотреть федеральную инициативу о тех, кто находится долго в браке. Если люди находятся в браке более 20 лет, давайте будем выплачивать по 20 тысяч рублей мужу и жене, плюс районный коэффициент, если это, например, Север. Делать это надо каждые пять лет: 20, 25, 30, 35… Законопроект мы готовим", - сообщил Нилов. Кроме этого, регионы должны иметь право давать дополнительные меры соцподдержки, также стоит подумать и о мерах поддержки для тех, кто в долгом браке имеет много детей, добавил он. При этом политик отметил, что на региональном уровне уже существует поддержка подобных историй, но такое надо распространить по всей России.

https://ria.ru/20230415/brak-1865482730.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, ярослав нилов, лдпр