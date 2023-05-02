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В Госдуме готовят законопроект о выплатах за продолжительный брак
В Госдуме готовят законопроект о выплатах за продолжительный брак - РИА Новости, 02.05.2023
В Госдуме готовят законопроект о выплатах за продолжительный брак
В ЛДПР готовится законопроект о введении поддержки супружеских пар, находящихся в браке более 20 лет, им предполагается установить выплаты, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:33
2023-05-02T13:33
2023-05-02T13:33
общество
россия
ярослав нилов
лдпр
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В ЛДПР готовится законопроект о введении поддержки супружеских пар, находящихся в браке более 20 лет, им предполагается установить выплаты, сообщил РИА Новости замглавы думской фракции либерал-демократов Ярослав Нилов. "С учетом сложившейся ситуации, когда нужно поддерживать материнство и детство, когда надо поддерживать институт семьи, перед праздником Дня семьи и верности, было бы правильно предложить рассмотреть федеральную инициативу о тех, кто находится долго в браке. Если люди находятся в браке более 20 лет, давайте будем выплачивать по 20 тысяч рублей мужу и жене, плюс районный коэффициент, если это, например, Север. Делать это надо каждые пять лет: 20, 25, 30, 35… Законопроект мы готовим", - сообщил Нилов. Кроме этого, регионы должны иметь право давать дополнительные меры соцподдержки, также стоит подумать и о мерах поддержки для тех, кто в долгом браке имеет много детей, добавил он. При этом политик отметил, что на региональном уровне уже существует поддержка подобных историй, но такое надо распространить по всей России.
https://ria.ru/20230415/brak-1865482730.html
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, ярослав нилов, лдпр
Общество, Россия, Ярослав Нилов, ЛДПР
В Госдуме готовят законопроект о выплатах за продолжительный брак
Нилов: депутаты ЛДПР разрабатывают законопроект о выплатах за брак, длящийся более 20 лет
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В ЛДПР готовится законопроект о введении поддержки супружеских пар, находящихся в браке более 20 лет, им предполагается установить выплаты, сообщил РИА Новости замглавы думской фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.
"С учетом сложившейся ситуации, когда нужно поддерживать материнство и детство, когда надо поддерживать институт семьи, перед праздником Дня семьи и верности, было бы правильно предложить рассмотреть федеральную инициативу о тех, кто находится долго в браке. Если люди находятся в браке более 20 лет, давайте будем выплачивать по 20 тысяч рублей мужу и жене, плюс районный коэффициент, если это, например, Север. Делать это надо каждые пять лет: 20, 25, 30, 35… Законопроект мы готовим", - сообщил Нилов.
Кроме этого, регионы должны иметь право давать дополнительные меры соцподдержки, также стоит подумать и о мерах поддержки для тех, кто в долгом браке имеет много детей, добавил он.
При этом политик отметил, что на региональном уровне уже существует поддержка подобных историй, но такое надо распространить по всей России
.
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