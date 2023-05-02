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Бородина ответила на слухи о проблемах с налогами - РИА Новости, 02.05.2023
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Шоубиз
 
18:52 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/borodina-1869122711.html
Бородина ответила на слухи о проблемах с налогами
Бородина ответила на слухи о проблемах с налогами - РИА Новости, 02.05.2023
Бородина ответила на слухи о проблемах с налогами
Телеведущая Ксения Бородина на своей странице в соцсети опровергла слухи о проблемах из-за неуплаты налогов. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:52
2023-05-02T18:52
шоубиз
ксения бородина
елена блиновская
знаменитости
налоги
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина на своей странице в соцсети опровергла слухи о проблемах из-за неуплаты налогов.Она также призвала СМИ проверять информацию перед публикацией. После ареста создателя "Марафона желаний" Елены Блиновской в Сети появились слухи о том, что проверку налоговыми службами не прошли еще несколько знаменитостей. Среди них указали Ксению Бородину, у которой якобы заблокировали счета. По данным СМИ, у теледивы был свой ресторан, салон красоты и магазин одежды.
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ксения бородина, елена блиновская, знаменитости, налоги
Шоубиз, Ксения Бородина, Елена Блиновская, Знаменитости, Налоги
Бородина ответила на слухи о проблемах с налогами

Телеведущая Ксения Бородина опровергла слухи о проблемах с налогами

© Фото : @borodyliaФотография из аккаунта Ксении Бородиной в Instagram
Фотография из аккаунта Ксении Бородиной в Instagram - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : @borodylia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина на своей странице в соцсети опровергла слухи о проблемах из-за неуплаты налогов.
«

"К деятельности обсуждаемой сегодня компании я не имею отношения с 2019 года. Все вопросы по ее ликвидации были переданы специалистам", – написала Бородина.

Она также призвала СМИ проверять информацию перед публикацией.
«
"Мое мнение всегда было и будет таковым, что СМИ должны проверять готовящиеся к публикации новости", – заключила ведущая.
После ареста создателя "Марафона желаний" Елены Блиновской в Сети появились слухи о том, что проверку налоговыми службами не прошли еще несколько знаменитостей. Среди них указали Ксению Бородину, у которой якобы заблокировали счета.
По данным СМИ, у теледивы был свой ресторан, салон красоты и магазин одежды.
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ШоубизКсения БородинаЕлена БлиновскаяЗнаменитостиНалоги
 
 
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