https://ria.ru/20230502/borodina-1869122711.html

Бородина ответила на слухи о проблемах с налогами

Бородина ответила на слухи о проблемах с налогами - РИА Новости, 02.05.2023

Бородина ответила на слухи о проблемах с налогами

Телеведущая Ксения Бородина на своей странице в соцсети опровергла слухи о проблемах из-за неуплаты налогов. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T18:52

2023-05-02T18:52

2023-05-02T18:52

шоубиз

ксения бородина

елена блиновская

знаменитости

налоги

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина на своей странице в соцсети опровергла слухи о проблемах из-за неуплаты налогов.Она также призвала СМИ проверять информацию перед публикацией. После ареста создателя "Марафона желаний" Елены Блиновской в Сети появились слухи о том, что проверку налоговыми службами не прошли еще несколько знаменитостей. Среди них указали Ксению Бородину, у которой якобы заблокировали счета. По данным СМИ, у теледивы был свой ресторан, салон красоты и магазин одежды.

https://ria.ru/20221221/kirkorov-1840216807.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ксения бородина, елена блиновская, знаменитости, налоги