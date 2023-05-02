https://ria.ru/20230502/blinken-1869042118.html

Блинкен опроверг обвинения в "сглаживании" истории с ноутбуком сына Байдена

Блинкен опроверг обвинения в "сглаживании" истории с ноутбуком сына Байдена - РИА Новости, 02.05.2023

Блинкен опроверг обвинения в "сглаживании" истории с ноутбуком сына Байдена

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не инициировал письма бывших чиновников разведки в поддержку сына президента США Хантера Байдена в истории с его... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T02:29

2023-05-02T02:29

2023-05-02T02:29

сша

россия

делавэр

хантер байден

энтони блинкен

майкл морелл

центральное разведывательное управление (цру)

фбр

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не инициировал письма бывших чиновников разведки в поддержку сына президента США Хантера Байдена в истории с его утерянным ноутбуком. Он подчеркнул, что к истории с письмом и ситуации с ноутбуком не причастен, а работает по дипломатическим проблемам, решать которые приходится в большом количестве. "Я не занимаюсь политикой и не вмешиваюсь в нее", - заявил госсекретарь. Ранее юридический комитет палаты представителей США опубликовал заявление о том, что предвыборный штаб Байдена пытался нивелировать историю с ноутбуком его сына. Законодатели сослались в своих утверждениях на полученные недавно показания бывшего заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла, подпись которого, наряду с еще пятью десятками представителей разведсообщества США, стояла под заявлением о том, что у истории с ноутбуком якобы есть признаки проводимой Россией "дезинформации". Морелл в частности указал, что в октябре 2020 года для обсуждения ситуации, в которой оказался Байден, с ним связался Блинкен, на тот момент работавший старшим помощником президентской кампании Байдена. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. На основании изъятых с ноутбука данных Трамп и его сторонники утверждали, что Байден-младший вел лоббистскую работу, обеспечивая бизнес-партнерам доступ к его отцу, занимавшему тогда пост вице-президента. В свете публикаций республиканцы в конгрессе инициировали расследование в отношении бизнеса семьи Джо Байдена, запросы о предоставлении интересующих законодателей документов направлены его сыну и брату.

https://ria.ru/20221207/mask-1836836342.html

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