https://ria.ru/20230502/blinken-1869042118.html
Блинкен опроверг обвинения в "сглаживании" истории с ноутбуком сына Байдена
Блинкен опроверг обвинения в "сглаживании" истории с ноутбуком сына Байдена - РИА Новости, 02.05.2023
Блинкен опроверг обвинения в "сглаживании" истории с ноутбуком сына Байдена
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не инициировал письма бывших чиновников разведки в поддержку сына президента США Хантера Байдена в истории с его... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T02:29
2023-05-02T02:29
2023-05-02T02:29
сша
россия
делавэр
хантер байден
энтони блинкен
майкл морелл
центральное разведывательное управление (цру)
фбр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832287388_0:0:3309:1861_1920x0_80_0_0_438b487a8729be998f432added30e8c7.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не инициировал письма бывших чиновников разведки в поддержку сына президента США Хантера Байдена в истории с его утерянным ноутбуком. Он подчеркнул, что к истории с письмом и ситуации с ноутбуком не причастен, а работает по дипломатическим проблемам, решать которые приходится в большом количестве. "Я не занимаюсь политикой и не вмешиваюсь в нее", - заявил госсекретарь. Ранее юридический комитет палаты представителей США опубликовал заявление о том, что предвыборный штаб Байдена пытался нивелировать историю с ноутбуком его сына. Законодатели сослались в своих утверждениях на полученные недавно показания бывшего заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла, подпись которого, наряду с еще пятью десятками представителей разведсообщества США, стояла под заявлением о том, что у истории с ноутбуком якобы есть признаки проводимой Россией "дезинформации". Морелл в частности указал, что в октябре 2020 года для обсуждения ситуации, в которой оказался Байден, с ним связался Блинкен, на тот момент работавший старшим помощником президентской кампании Байдена. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. На основании изъятых с ноутбука данных Трамп и его сторонники утверждали, что Байден-младший вел лоббистскую работу, обеспечивая бизнес-партнерам доступ к его отцу, занимавшему тогда пост вице-президента. В свете публикаций республиканцы в конгрессе инициировали расследование в отношении бизнеса семьи Джо Байдена, запросы о предоставлении интересующих законодателей документов направлены его сыну и брату.
https://ria.ru/20221207/mask-1836836342.html
сша
россия
делавэр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832287388_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_ec6b761926d5e26d1de81d9c926bad53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, делавэр, хантер байден, энтони блинкен, майкл морелл, центральное разведывательное управление (цру), фбр, в мире
США, Россия, Делавэр, Хантер Байден, Энтони Блинкен, Майкл Морелл, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ФБР, В мире
Блинкен опроверг обвинения в "сглаживании" истории с ноутбуком сына Байдена
Блинкен заявил, что не инициировал письма в поддержку сына Байдена в истории с ноутбуком
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил
, что не инициировал письма бывших чиновников разведки в поддержку сына президента США Хантера Байдена в истории с его утерянным ноутбуком.
«
"Что касается того письма, это не моя идея, я не просил об этом, не добивался. Думаю, показания бывшего директора ЦРУ подтверждают это", - сказал Блинкен в интервью Fox News.
Он подчеркнул, что к истории с письмом и ситуации с ноутбуком не причастен, а работает по дипломатическим проблемам, решать которые приходится в большом количестве. "Я не занимаюсь политикой и не вмешиваюсь в нее", - заявил госсекретарь.
Ранее юридический комитет палаты представителей США опубликовал заявление о том, что предвыборный штаб Байдена пытался нивелировать историю с ноутбуком его сына.
Законодатели сослались в своих утверждениях на полученные недавно показания бывшего заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла
, подпись которого, наряду с еще пятью десятками представителей разведсообщества США, стояла под заявлением о том, что у истории с ноутбуком якобы есть признаки проводимой Россией
"дезинформации".
Морелл в частности указал, что в октябре 2020 года для обсуждения ситуации, в которой оказался Байден, с ним связался Блинкен, на тот момент работавший старшим помощником президентской кампании Байдена.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр
. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани
, бывшему мэру Нью-Йорка
и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа
. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР
.
На основании изъятых с ноутбука данных Трамп и его сторонники утверждали, что Байден-младший вел лоббистскую работу, обеспечивая бизнес-партнерам доступ к его отцу, занимавшему тогда пост вице-президента. В свете публикаций республиканцы в конгрессе инициировали расследование в отношении бизнеса семьи Джо Байдена, запросы о предоставлении интересующих законодателей документов направлены его сыну и брату.
Маск уволил топ-юриста Twitter из-за скандала вокруг ноутбука сына Байдена