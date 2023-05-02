https://ria.ru/20230502/blagodatnoe-1869149920.html
Украинские войска обстреляли Благодатное в ДНР
Украинские войска обстреляли Благодатное в ДНР - РИА Новости, 02.05.2023
Украинские войска обстреляли Благодатное в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Благодатное в ДНР, выпустив 25 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили во вторник в представительстве республики в... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:49
2023-05-02T13:49
2023-05-02T13:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Благодатное в ДНР, выпустив 25 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили во вторник в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Водяное – населенный пункт Благодатное: выпущено 25 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Благодатное в ДНР
Украинские войска выпустили 25 снарядов по Благодатному в ДНР