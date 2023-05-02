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Эстония закупит у Израиля ударные БПЛА на сумму более ста миллионов евро - РИА Новости, 02.05.2023
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20:51 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/bespilotniki-1869276017.html
Эстония закупит у Израиля ударные БПЛА на сумму более ста миллионов евро
Эстония закупит у Израиля ударные БПЛА на сумму более ста миллионов евро - РИА Новости, 02.05.2023
Эстония закупит у Израиля ударные БПЛА на сумму более ста миллионов евро
Министерство обороны Эстонии заключило контракт с израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI) на закупку ударных беспилотных летательных аппаратов... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T20:51
2023-05-02T20:51
эстония
израиль
ханно певкур
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 мая - РИА Новости. Министерство обороны Эстонии заключило контракт с израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI) на закупку ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на сумму более 100 миллионов евро, сообщила во вторник пресс-служба эстонского военного ведомства. На церемонии подписания контракта был представлен макет ударного дрона Mini Harop. "Это новое поколение дронов, оснащенное высококачественной электронно-оптической системой наведения как днем, так и ночью. Эстония является стратегическим партнером IAI, и подписанный контракт отражает растущее доверие и отношения между нашей компанией и Эстонией", - приводит пресс-служба слова главы израильской компании Боаза Леви. В свою очередь министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что перед прибытием израильских беспилотников будет проведено обучение эстонских военных как в Эстонии, так, возможно, и в Израиле. "Это значит, что не будет иметь значения, где мы проведем учебу. Имеет значение, что эта сила у нас есть, и у людей есть знания, как ею оперировать", - подчеркнул Певкур. По данным пресс-службы, первые партии беспилотников прибудут в Эстонию в 2024 году.
https://ria.ru/20230424/obuchenie-1867392025.html
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эстония, израиль, ханно певкур, в мире
Эстония, Израиль, Ханно Певкур, В мире
Эстония закупит у Израиля ударные БПЛА на сумму более ста миллионов евро

Минобороны Эстонии закупит у Израиля ударные БПЛА на сумму более ста миллионов евро

© РИА Новости / Дина ДаниловаТаллин, Эстония
Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Дина Данилова
Таллин, Эстония. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 мая - РИА Новости. Министерство обороны Эстонии заключило контракт с израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI) на закупку ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на сумму более 100 миллионов евро, сообщила во вторник пресс-служба эстонского военного ведомства.
«
"Контракт с Israel Aerospace Industries был подписан на приобретение большого количества ударных БПЛА. Это одна из самых дорогих оборонных закупок Эстонии, более чем на сто миллионов евро", - говорится в сообщении.
На церемонии подписания контракта был представлен макет ударного дрона Mini Harop. "Это новое поколение дронов, оснащенное высококачественной электронно-оптической системой наведения как днем, так и ночью. Эстония является стратегическим партнером IAI, и подписанный контракт отражает растущее доверие и отношения между нашей компанией и Эстонией", - приводит пресс-служба слова главы израильской компании Боаза Леви.
В свою очередь министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что перед прибытием израильских беспилотников будет проведено обучение эстонских военных как в Эстонии, так, возможно, и в Израиле. "Это значит, что не будет иметь значения, где мы проведем учебу. Имеет значение, что эта сила у нас есть, и у людей есть знания, как ею оперировать", - подчеркнул Певкур. По данным пресс-службы, первые партии беспилотников прибудут в Эстонию в 2024 году.
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