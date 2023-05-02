Эстония закупит у Израиля ударные БПЛА на сумму более ста миллионов евро
Минобороны Эстонии закупит у Израиля ударные БПЛА на сумму более ста миллионов евро
Таллин, Эстония. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 2 мая - РИА Новости. Министерство обороны Эстонии заключило контракт с израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI) на закупку ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на сумму более 100 миллионов евро, сообщила во вторник пресс-служба эстонского военного ведомства.
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"Контракт с Israel Aerospace Industries был подписан на приобретение большого количества ударных БПЛА. Это одна из самых дорогих оборонных закупок Эстонии, более чем на сто миллионов евро", - говорится в сообщении.
На церемонии подписания контракта был представлен макет ударного дрона Mini Harop. "Это новое поколение дронов, оснащенное высококачественной электронно-оптической системой наведения как днем, так и ночью. Эстония является стратегическим партнером IAI, и подписанный контракт отражает растущее доверие и отношения между нашей компанией и Эстонией", - приводит пресс-служба слова главы израильской компании Боаза Леви.
В свою очередь министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что перед прибытием израильских беспилотников будет проведено обучение эстонских военных как в Эстонии, так, возможно, и в Израиле. "Это значит, что не будет иметь значения, где мы проведем учебу. Имеет значение, что эта сила у нас есть, и у людей есть знания, как ею оперировать", - подчеркнул Певкур. По данным пресс-службы, первые партии беспилотников прибудут в Эстонию в 2024 году.