Байден посоветовал гостю Белого дома "заткнуться"
Президент США Байден резко осадил гостя Белого дома после слов о первом судье-мусульманине
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIПрезидент США Джо Байден во время приема по случаю празднования Ид аль-Фитр, знаменующего окончание месяца мусульманского поста Рамадан
Президент США Джо Байден во время приема по случаю празднования Ид аль-Фитр, знаменующего окончание месяца мусульманского поста Рамадан
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден посоветовал заткнуться гостю Белого дома, который на приеме в честь конца Рамадана попытался рассказать американскому лидеру о первом судье-мусульманине.
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"Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама", — заявил хозяин Белого дома на мероприятии.
Так он отреагировал на попытки одного из гостей рассказать о первом федеральном судье-мусульманине. Судью при этом Байден поприветствовал.
Между тем на прием в Белый дом не пустили мэра городка Проспект-Парк в штате Нью-Джерси Мухамеда Хайрулу. В секретной службе не пояснили, почему не допустили чиновника, сославшись на требования безопасности.
Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом в истории США. Он регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы.