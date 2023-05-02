https://ria.ru/20230502/bayden-1869044030.html

Байден посоветовал гостю Белого дома "заткнуться"

Байден посоветовал гостю Белого дома "заткнуться" - РИА Новости, 02.05.2023

Байден посоветовал гостю Белого дома "заткнуться"

Президент США Джо Байден посоветовал заткнуться гостю Белого дома, который на приеме в честь конца Рамадана попытался рассказать американскому лидеру о первом... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T03:28

2023-05-02T03:28

2023-05-02T10:03

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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден посоветовал заткнуться гостю Белого дома, который на приеме в честь конца Рамадана попытался рассказать американскому лидеру о первом судье-мусульманине.Так он отреагировал на попытки одного из гостей рассказать о первом федеральном судье-мусульманине. Судью при этом Байден поприветствовал.Между тем на прием в Белый дом не пустили мэра городка Проспект-Парк в штате Нью-Джерси Мухамеда Хайрулу. В секретной службе не пояснили, почему не допустили чиновника, сославшись на требования безопасности.Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом в истории США. Он регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы.

https://ria.ru/20230501/bayden-1868949118.html

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сша, нью-джерси, джо байден, в мире