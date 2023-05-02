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Байден посоветовал гостю Белого дома "заткнуться" - РИА Новости, 02.05.2023
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03:28 02.05.2023 (обновлено: 10:03 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/bayden-1869044030.html
Байден посоветовал гостю Белого дома "заткнуться"
Байден посоветовал гостю Белого дома "заткнуться" - РИА Новости, 02.05.2023
Байден посоветовал гостю Белого дома "заткнуться"
Президент США Джо Байден посоветовал заткнуться гостю Белого дома, который на приеме в честь конца Рамадана попытался рассказать американскому лидеру о первом... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T03:28
2023-05-02T10:03
сша
нью-джерси
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден посоветовал заткнуться гостю Белого дома, который на приеме в честь конца Рамадана попытался рассказать американскому лидеру о первом судье-мусульманине.Так он отреагировал на попытки одного из гостей рассказать о первом федеральном судье-мусульманине. Судью при этом Байден поприветствовал.Между тем на прием в Белый дом не пустили мэра городка Проспект-Парк в штате Нью-Джерси Мухамеда Хайрулу. В секретной службе не пояснили, почему не допустили чиновника, сославшись на требования безопасности.Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом в истории США. Он регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы.
https://ria.ru/20230501/bayden-1868949118.html
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сша, нью-джерси, джо байден, в мире
США, Нью-Джерси, Джо Байден, В мире
Байден посоветовал гостю Белого дома "заткнуться"

Президент США Байден резко осадил гостя Белого дома после слов о первом судье-мусульманине

© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIПрезидент США Джо Байден во время приема по случаю празднования Ид аль-Фитр, знаменующего окончание месяца мусульманского поста Рамадан
Президент США Джо Байден во время приема по случаю празднования Ид аль-Фитр, знаменующего окончание месяца мусульманского поста Рамадан - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
Президент США Джо Байден во время приема по случаю празднования Ид аль-Фитр, знаменующего окончание месяца мусульманского поста Рамадан
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден посоветовал заткнуться гостю Белого дома, который на приеме в честь конца Рамадана попытался рассказать американскому лидеру о первом судье-мусульманине.
«

"Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама", — заявил хозяин Белого дома на мероприятии.

Так он отреагировал на попытки одного из гостей рассказать о первом федеральном судье-мусульманине. Судью при этом Байден поприветствовал.
Между тем на прием в Белый дом не пустили мэра городка Проспект-Парк в штате Нью-Джерси Мухамеда Хайрулу. В секретной службе не пояснили, почему не допустили чиновника, сославшись на требования безопасности.
Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом в истории США. Он регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
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