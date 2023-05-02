https://ria.ru/20230502/bayden-1869040645.html

Байден на фоне угрозы дефолта в США пригласил в Белый дом спикера Маккарти

Байден на фоне угрозы дефолта в США пригласил в Белый дом спикера Маккарти - РИА Новости, 02.05.2023

Байден на фоне угрозы дефолта в США пригласил в Белый дом спикера Маккарти

Президент США Джо Байден пригласил лидеров конгресса, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти, на встречу в Белом доме 9 мая, сообщила... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T01:07

2023-05-02T01:07

2023-05-02T10:03

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кевин маккарти

джо байден

джанет йеллен

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден пригласил лидеров конгресса, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти, на встречу в Белом доме 9 мая, сообщила пресс-служба американского лидера. Байден добивается от законодателей увеличения лимитов государственного долга, однако Маккарти увязывает решение этого вопроса с масштабным урезанием расходов бюджета. "Президент Байден позвонил спикеру Маккарти,... чтобы пригласить его на встречу в Белом доме 9 мая с лидером (демократического меньшинства палаты представителей Хакимом) Джеффрисом, лидером (демократического большинства в сенате Чаком) Шумером и лидером (республиканского меньшинства в сенате Митчем) Макконнеллом", - сказано в пресс-релизе. Министр финансов Джанет Йеллен ранее предупредила конгресс, что без повышения или приостановки действия потолка госдолга администрация США уже с 1 июня может оказаться не в состоянии полностью обслуживать свои обязательства.

https://ria.ru/20230228/bayden-1854744000.html

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сша, кевин маккарти, джо байден, джанет йеллен, в мире