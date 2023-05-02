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Байден на фоне угрозы дефолта в США пригласил в Белый дом спикера Маккарти - РИА Новости, 02.05.2023
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01:07 02.05.2023 (обновлено: 10:03 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/bayden-1869040645.html
Байден на фоне угрозы дефолта в США пригласил в Белый дом спикера Маккарти
Байден на фоне угрозы дефолта в США пригласил в Белый дом спикера Маккарти - РИА Новости, 02.05.2023
Байден на фоне угрозы дефолта в США пригласил в Белый дом спикера Маккарти
Президент США Джо Байден пригласил лидеров конгресса, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти, на встречу в Белом доме 9 мая, сообщила... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T01:07
2023-05-02T10:03
сша
кевин маккарти
джо байден
джанет йеллен
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден пригласил лидеров конгресса, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти, на встречу в Белом доме 9 мая, сообщила пресс-служба американского лидера. Байден добивается от законодателей увеличения лимитов государственного долга, однако Маккарти увязывает решение этого вопроса с масштабным урезанием расходов бюджета. "Президент Байден позвонил спикеру Маккарти,... чтобы пригласить его на встречу в Белом доме 9 мая с лидером (демократического меньшинства палаты представителей Хакимом) Джеффрисом, лидером (демократического большинства в сенате Чаком) Шумером и лидером (республиканского меньшинства в сенате Митчем) Макконнеллом", - сказано в пресс-релизе. Министр финансов Джанет Йеллен ранее предупредила конгресс, что без повышения или приостановки действия потолка госдолга администрация США уже с 1 июня может оказаться не в состоянии полностью обслуживать свои обязательства.
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сша, кевин маккарти, джо байден, джанет йеллен, в мире
США, Кевин Маккарти, Джо Байден, Джанет Йеллен, В мире
Байден на фоне угрозы дефолта в США пригласил в Белый дом спикера Маккарти

Байден на фоне угрозы дефолта пригласил в Белый дом лидеров конгресса, включая Маккарти

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей Кевин Маккарти, республиканец от штата Калифорния, в Капитолии в Вашингтоне
Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, республиканец от штата Калифорния, в Капитолии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, республиканец от штата Калифорния, в Капитолии в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден пригласил лидеров конгресса, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти, на встречу в Белом доме 9 мая, сообщила пресс-служба американского лидера.
Байден добивается от законодателей увеличения лимитов государственного долга, однако Маккарти увязывает решение этого вопроса с масштабным урезанием расходов бюджета.
"Президент Байден позвонил спикеру Маккарти,... чтобы пригласить его на встречу в Белом доме 9 мая с лидером (демократического меньшинства палаты представителей Хакимом) Джеффрисом, лидером (демократического большинства в сенате Чаком) Шумером и лидером (республиканского меньшинства в сенате Митчем) Макконнеллом", - сказано в пресс-релизе.
Министр финансов Джанет Йеллен ранее предупредила конгресс, что без повышения или приостановки действия потолка госдолга администрация США уже с 1 июня может оказаться не в состоянии полностью обслуживать свои обязательства.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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СШАКевин МаккартиДжо БайденДжанет ЙелленВ мире
 
 
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