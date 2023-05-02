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СМИ: банк Morgan Stanley планирует уволить около трех тысяч сотрудников - РИА Новости, 02.05.2023
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03:11 02.05.2023 (обновлено: 03:12 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/bank-1869043534.html
СМИ: банк Morgan Stanley планирует уволить около трех тысяч сотрудников
СМИ: банк Morgan Stanley планирует уволить около трех тысяч сотрудников - РИА Новости, 02.05.2023
СМИ: банк Morgan Stanley планирует уволить около трех тысяч сотрудников
Банк Morgan Stanley планирует уволить около 3 тысяч сотрудников к концу июня, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T03:11
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Банк Morgan Stanley планирует уволить около 3 тысяч сотрудников к концу июня, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Согласно изданию, менеджеры намерены сократить примерно 5% персонала. Ожидается, что инвестиционно-банковское подразделение и отдел ценных бумаг будут в большей степени затронуты сокращениями. Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности - доверительное управление активами. Финансовая корпорация действует на территории более 40 стран.
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morgan stanley
Morgan Stanley
СМИ: банк Morgan Stanley планирует уволить около трех тысяч сотрудников

FT: банк Morgan Stanley планирует к концу июня уволить около трех тысяч сотрудников

© РИА Новости / Лариса СаенкоОфис банка Morgan Stanley
Офис банка Morgan Stanley - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Лариса Саенко
Офис банка Morgan Stanley. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Банк Morgan Stanley планирует уволить около 3 тысяч сотрудников к концу июня, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно изданию, менеджеры намерены сократить примерно 5% персонала. Ожидается, что инвестиционно-банковское подразделение и отдел ценных бумаг будут в большей степени затронуты сокращениями.
Отделение First Republic Bank, США - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
В потерпевшем крах банке FRB заверили в отсутствии риска для клиентов
Вчера, 22:51
Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности - доверительное управление активами. Финансовая корпорация действует на территории более 40 стран.
 
Morgan Stanley
 
 
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