https://ria.ru/20230502/bank-1869043534.html

СМИ: банк Morgan Stanley планирует уволить около трех тысяч сотрудников

СМИ: банк Morgan Stanley планирует уволить около трех тысяч сотрудников - РИА Новости, 02.05.2023

СМИ: банк Morgan Stanley планирует уволить около трех тысяч сотрудников

Банк Morgan Stanley планирует уволить около 3 тысяч сотрудников к концу июня, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T03:11

2023-05-02T03:11

2023-05-02T03:12

morgan stanley

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Банк Morgan Stanley планирует уволить около 3 тысяч сотрудников к концу июня, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Согласно изданию, менеджеры намерены сократить примерно 5% персонала. Ожидается, что инвестиционно-банковское подразделение и отдел ценных бумаг будут в большей степени затронуты сокращениями. Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности - доверительное управление активами. Финансовая корпорация действует на территории более 40 стран.

https://ria.ru/20230501/bank-1869032850.html

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morgan stanley