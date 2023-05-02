Рейтинг@Mail.ru
Медведев с иронией прокомментировал украинскую идею создать орден Бандеры - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/bandera-1869115037.html
Медведев с иронией прокомментировал украинскую идею создать орден Бандеры
Медведев с иронией прокомментировал украинскую идею создать орден Бандеры - РИА Новости, 02.05.2023
Медведев с иронией прокомментировал украинскую идею создать орден Бандеры
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал идею создания ордена украинского националиста Степана Бандеры в качестве госнаграды для вручения... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:28
2023-05-02T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий медведев
россия
степан бандера
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал идею создания ордена украинского националиста Степана Бандеры в качестве госнаграды для вручения военным, предложив создать и другие ордена в честь нацистов. Петиция с соответствующим предложением ранее была зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского. "Дожили. Нацисты в Киеве требуют учредить орден Степана Бандеры. Ну чего мелочиться. Если учреждать, то сразу в трёх степенях, чтобы на ленте носить через плечо. И не только Степана Бандеры. Можно и орден Евгена Коновальца забацать, и медаль Романа Шухевича зробити. Дальше – больше. Можно порекомендовать немцам создать орден Адольфа Гитлера, а итальяшкам – орден Бенито Муссолини", - написал Медведев в своем телеграм-канале. Он также отметил, что в этот список можно добавить "ордена Хорти, Франко, Антонеску и прочих европейских союзников Гитлера до кучи". "А чего мелочиться? Если прославлять, то всех европейских нацистов скопом. Это же теперь основная европейская идеология... А может, пора и орден Володимира Зеленьского учредить? Мало ли что. Так, на всякий случай", - с иронией добавил Медведев. Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещена в России), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в России организации) является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.* Запрещенные в России экстремистские организации
https://ria.ru/20230426/ulitsy-1867907181.html
https://ria.ru/20230216/muzey-1852534672.html
https://ria.ru/20230112/pereimenovanie-1844499821.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_1895b894f3503c9ee5bac053e407aba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дмитрий медведев, россия, степан бандера, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Медведев, Россия, Степан Бандера, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев с иронией прокомментировал украинскую идею создать орден Бандеры

Медведев предложил после ордена Бандеры создать награды в честь Гитлера и Муссолини

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал идею создания ордена украинского националиста Степана Бандеры в качестве госнаграды для вручения военным, предложив создать и другие ордена в честь нацистов.
Петиция с соответствующим предложением ранее была зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского.
Одесса - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
В Одесской области появились улицы в честь Бандеры и автора гимна Украины
26 апреля, 16:32
"Дожили. Нацисты в Киеве требуют учредить орден Степана Бандеры. Ну чего мелочиться. Если учреждать, то сразу в трёх степенях, чтобы на ленте носить через плечо. И не только Степана Бандеры. Можно и орден Евгена Коновальца забацать, и медаль Романа Шухевича зробити. Дальше – больше. Можно порекомендовать немцам создать орден Адольфа Гитлера, а итальяшкам – орден Бенито Муссолини", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что в этот список можно добавить "ордена Хорти, Франко, Антонеску и прочих европейских союзников Гитлера до кучи". "А чего мелочиться? Если прославлять, то всех европейских нацистов скопом. Это же теперь основная европейская идеология... А может, пора и орден Володимира Зеленьского учредить? Мало ли что. Так, на всякий случай", - с иронией добавил Медведев.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
В Киеве открылся музей "Становления украинской нации"
16 февраля, 21:12
Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещена в России), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в России организации) является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.
* Запрещенные в России экстремистские организации
Работа киевского метрополитена - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
В киевском метро переименовали станцию имени Льва Толстого
12 января, 20:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий МедведевРоссияСтепан БандераСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала