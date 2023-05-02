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Медведев с иронией прокомментировал украинскую идею создать орден Бандеры

Медведев с иронией прокомментировал украинскую идею создать орден Бандеры - РИА Новости, 02.05.2023

Медведев с иронией прокомментировал украинскую идею создать орден Бандеры

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал идею создания ордена украинского националиста Степана Бандеры в качестве госнаграды для вручения... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:28

2023-05-02T12:28

2023-05-02T12:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дмитрий медведев

россия

степан бандера

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал идею создания ордена украинского националиста Степана Бандеры в качестве госнаграды для вручения военным, предложив создать и другие ордена в честь нацистов. Петиция с соответствующим предложением ранее была зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского. "Дожили. Нацисты в Киеве требуют учредить орден Степана Бандеры. Ну чего мелочиться. Если учреждать, то сразу в трёх степенях, чтобы на ленте носить через плечо. И не только Степана Бандеры. Можно и орден Евгена Коновальца забацать, и медаль Романа Шухевича зробити. Дальше – больше. Можно порекомендовать немцам создать орден Адольфа Гитлера, а итальяшкам – орден Бенито Муссолини", - написал Медведев в своем телеграм-канале. Он также отметил, что в этот список можно добавить "ордена Хорти, Франко, Антонеску и прочих европейских союзников Гитлера до кучи". "А чего мелочиться? Если прославлять, то всех европейских нацистов скопом. Это же теперь основная европейская идеология... А может, пора и орден Володимира Зеленьского учредить? Мало ли что. Так, на всякий случай", - с иронией добавил Медведев. Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещена в России), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в России организации) является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.* Запрещенные в России экстремистские организации

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Кирилл Волков

в мире, украина, дмитрий медведев, россия, степан бандера, ситуация в днр и лнр