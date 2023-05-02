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Чартерный перевозчик обещает 130 рейсов в неделю в Турцию, Египет и Таиланд - РИА Новости, 02.05.2023
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Туризм
 
17:37 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/azur-1869221926.html
Чартерный перевозчик обещает 130 рейсов в неделю в Турцию, Египет и Таиланд
Чартерный перевозчик обещает 130 рейсов в неделю в Турцию, Египет и Таиланд - РИА Новости, 02.05.2023
Чартерный перевозчик обещает 130 рейсов в неделю в Турцию, Египет и Таиланд
Крупнейшая чартерная авиакомпания Azur air летом будет летать из России в Египет, Турцию и Таиланд, сообщает пресс-служба перевозчика.Летом чартерные рейсы за... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:37
2023-05-02T17:37
туризм
новости - туризм
таиланд
самара
турция
azur air
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Крупнейшая чартерная авиакомпания Azur air летом будет летать из России в Египет, Турцию и Таиланд, сообщает пресс-служба перевозчика.Летом чартерные рейсы за рубеж запланированы из 11 российских городов. В пиковый период компания намерена осуществлять до 130 перелетов в неделю, говорится в релизе.В Хургаду и Шарм-эш-Шейх можно будет попасть из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Уфы и Челябинска. В Анталью - из Москвы, Казани, Минеральных Вод и Самары. Также из Самары и Екатеринбурга планируется полетная программа в Даламан.Жители Сибири и Дальнего Востока смогут путешествовать в Таиланд. Так, на Пхукет запланированы рейсы из Владивостока, Иркутска, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска.
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новости - туризм, таиланд, самара, турция, azur air
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Самара, Турция, Azur Air
Чартерный перевозчик обещает 130 рейсов в неделю в Турцию, Египет и Таиланд

Azur air летом будет выполнять 130 чартерных рейсов в неделю в Египет, Турцию и Таиланд

© РИА Новости / Александр Тарасенков | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Александр Тарасенков
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Крупнейшая чартерная авиакомпания Azur air летом будет летать из России в Египет, Турцию и Таиланд, сообщает пресс-служба перевозчика.

Летом чартерные рейсы за рубеж запланированы из 11 российских городов. В пиковый период компания намерена осуществлять до 130 перелетов в неделю, говорится в релизе.

В Хургаду и Шарм-эш-Шейх можно будет попасть из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Уфы и Челябинска. В Анталью - из Москвы, Казани, Минеральных Вод и Самары. Также из Самары и Екатеринбурга планируется полетная программа в Даламан.
Жители Сибири и Дальнего Востока смогут путешествовать в Таиланд. Так, на Пхукет запланированы рейсы из Владивостока, Иркутска, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска.
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