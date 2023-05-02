Чартерный перевозчик обещает 130 рейсов в неделю в Турцию, Египет и Таиланд
Azur air летом будет выполнять 130 чартерных рейсов в неделю в Египет, Турцию и Таиланд
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Крупнейшая чартерная авиакомпания Azur air летом будет летать из России в Египет, Турцию и Таиланд, сообщает пресс-служба перевозчика.
Летом чартерные рейсы за рубеж запланированы из 11 российских городов. В пиковый период компания намерена осуществлять до 130 перелетов в неделю, говорится в релизе.
В Хургаду и Шарм-эш-Шейх можно будет попасть из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Уфы и Челябинска. В Анталью - из Москвы, Казани, Минеральных Вод и Самары. Также из Самары и Екатеринбурга планируется полетная программа в Даламан.
Летом чартерные рейсы за рубеж запланированы из 11 российских городов. В пиковый период компания намерена осуществлять до 130 перелетов в неделю, говорится в релизе.
В Хургаду и Шарм-эш-Шейх можно будет попасть из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Уфы и Челябинска. В Анталью - из Москвы, Казани, Минеральных Вод и Самары. Также из Самары и Екатеринбурга планируется полетная программа в Даламан.
Жители Сибири и Дальнего Востока смогут путешествовать в Таиланд. Так, на Пхукет запланированы рейсы из Владивостока, Иркутска, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска.