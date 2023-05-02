https://ria.ru/20230502/azur-1869221926.html

Чартерный перевозчик обещает 130 рейсов в неделю в Турцию, Египет и Таиланд

Чартерный перевозчик обещает 130 рейсов в неделю в Турцию, Египет и Таиланд - РИА Новости, 02.05.2023

Чартерный перевозчик обещает 130 рейсов в неделю в Турцию, Египет и Таиланд

Крупнейшая чартерная авиакомпания Azur air летом будет летать из России в Египет, Турцию и Таиланд, сообщает пресс-служба перевозчика.Летом чартерные рейсы за... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:37

2023-05-02T17:37

2023-05-02T17:37

туризм

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Крупнейшая чартерная авиакомпания Azur air летом будет летать из России в Египет, Турцию и Таиланд, сообщает пресс-служба перевозчика.Летом чартерные рейсы за рубеж запланированы из 11 российских городов. В пиковый период компания намерена осуществлять до 130 перелетов в неделю, говорится в релизе.В Хургаду и Шарм-эш-Шейх можно будет попасть из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Уфы и Челябинска. В Анталью - из Москвы, Казани, Минеральных Вод и Самары. Также из Самары и Екатеринбурга планируется полетная программа в Даламан.Жители Сибири и Дальнего Востока смогут путешествовать в Таиланд. Так, на Пхукет запланированы рейсы из Владивостока, Иркутска, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска.

https://ria.ru/20230502/turtsiya-1869169374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, таиланд, самара, турция, azur air