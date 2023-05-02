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Чернышенко рассказал о проекте федеральной концепции развития автотуризма
Чернышенко рассказал о проекте федеральной концепции развития автотуризма - РИА Новости, 02.05.2023
Чернышенко рассказал о проекте федеральной концепции развития автотуризма
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил подготовить проект федеральной концепции развития автомобильного туризма. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:21
2023-05-02T18:21
2023-05-02T21:23
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил подготовить проект федеральной концепции развития автомобильного туризма. "Ещё одна важная тема федерального масштаба... это возможность нашим гражданам больше и с комфортом путешествовать по России, это прежде всего, конечно, автомобильный туризм", - сказал Чернышенко на совещании у президента РФ. Он отметил, что в России около 60 миллионов автолюбителей, которые являются потенциальными автотуристами. "Даже если половина из них станет автотуристами, это принесет отрасли дополнительно примерно 250 миллиардов рублей в год", - заявил он. "Создание комфортных условий для путешествий наших граждан, чтобы рядом с местами достопримечательностей и объектами культурного, духовного, исторического наследия нашей страны, конечно, требует создание новых стандартов прежде всего стандарты для опорной инфраструктуры, единой системы присоединения объектов сервисов к дорогам, съезды, выгодные условия для инвесторов, чтобы можно было поставить мотель, супермаркет маленький, и этот вопрос касается всех субъектов нашей страны, потому что огромный потенциал, со всеми губернаторами, с которыми общаюсь, они все это поддерживают", - сказал Чернышенко. Вице-премьер добавил, что в рамках "этой концепции можно было бы разработать типовые модельные решения и стандарты, которые позволят гарантировать качество услуг и развивать автопутешествия по стране". Так, в качестве пилотного проекта Чернышенко предложил начать с проекта трассы Санкт-Петербург - Москва - Казань - Екатеринбург - Тюмень - Владивосток, где "мы рассмотрим с министрами на ближайшем Санкт-Петербургском экономическом форуме, обсудим с ними лучшие практики, выработаем комплекс мер, какая поддержка потребуется и губернаторам и бизнесу". "Прошу поддержать", - заявил он. Он также предложил провести совещание с участием президента, регионов и бизнеса, посвященное ускоренному развитию крупных инфраструктурных туристических проектов. "По некоторым из этих направлений будут требоваться решения, которые могут быть приняты только на вашем уровне. В целях ускоренного развития таких приоритетных проектов крупных я прошу вас провести совещание с участием бизнеса и ряда субъектов, на территории которых эти проекты сейчас планируются", - обратился он к главе государства.
https://ria.ru/20230301/puteshestviya-1854676677.html
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санкт-петербург, дмитрий чернышенко, россия, москва, туризм, новости - туризм
Туризм, Санкт-Петербург, Дмитрий Чернышенко, Россия, Москва, Туризм, Новости - Туризм
Чернышенко рассказал о проекте федеральной концепции развития автотуризма
Чернышенко предложил подготовить проект федеральной концепции развития автотуризма
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил подготовить проект федеральной концепции развития автомобильного туризма.
"Ещё одна важная тема федерального масштаба... это возможность нашим гражданам больше и с комфортом путешествовать по России, это прежде всего, конечно, автомобильный туризм", - сказал Чернышенко на совещании у президента РФ.
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Он отметил, что в России около 60 миллионов автолюбителей, которые являются потенциальными автотуристами. "Даже если половина из них станет автотуристами, это принесет отрасли дополнительно примерно 250 миллиардов рублей в год", - заявил он.
"Создание комфортных условий для путешествий наших граждан, чтобы рядом с местами достопримечательностей и объектами культурного, духовного, исторического наследия нашей страны, конечно, требует создание новых стандартов прежде всего стандарты для опорной инфраструктуры, единой системы присоединения объектов сервисов к дорогам, съезды, выгодные условия для инвесторов, чтобы можно было поставить мотель, супермаркет маленький, и этот вопрос касается всех субъектов нашей страны, потому что огромный потенциал, со всеми губернаторами, с которыми общаюсь, они все это поддерживают", - сказал Чернышенко.
Вице-премьер добавил, что в рамках "этой концепции можно было бы разработать типовые модельные решения и стандарты, которые позволят гарантировать качество услуг и развивать автопутешествия по стране". Так, в качестве пилотного проекта Чернышенко предложил начать с проекта трассы Санкт-Петербург
- Москва
- Казань
- Екатеринбург
- Тюмень
- Владивосток
, где "мы рассмотрим с министрами на ближайшем Санкт-Петербургском экономическом форуме, обсудим с ними лучшие практики, выработаем комплекс мер, какая поддержка потребуется и губернаторам и бизнесу". "Прошу поддержать", - заявил он.
Он также предложил провести совещание с участием президента, регионов и бизнеса, посвященное ускоренному развитию крупных инфраструктурных туристических проектов. "По некоторым из этих направлений будут требоваться решения, которые могут быть приняты только на вашем уровне. В целях ускоренного развития таких приоритетных проектов крупных я прошу вас провести совещание с участием бизнеса и ряда субъектов, на территории которых эти проекты сейчас планируются", - обратился он к главе государства.
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