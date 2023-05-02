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Пассажирка на рейсе в Москву из Читы случайно открыла аварийный выход

Пассажирка на рейсе в Москву из Читы случайно открыла аварийный выход - РИА Новости, 02.05.2023

Пассажирка на рейсе в Москву из Читы случайно открыла аварийный выход

Пассажирка случайно открыла аварийный выход во время посадки на рейс Чита-Москва, сообщили РИА Новости в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД РФ РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:38

2023-05-02T12:38

2023-05-02T12:38

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ЧИТА, 2 мая - РИА Новости. Пассажирка случайно открыла аварийный выход во время посадки на рейс Чита-Москва, сообщили РИА Новости в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД РФ на транспорте. "Аварийный выход сработал. Его активировала местная жительница 1960 года рождения. На данный момент проводится проверка", – сказали в пресс-службе. В Telegram-канале аэропорта "Чита" говорится, что рейс перенесен "в связи со срабатыванием надувного трапа". В пресс-службе министерства строительства Забайкалья добавили, что в Читу вылетел запасной борт из Новосибирска. Пассажиров, которые находятся в аэропорту, уже обеспечили горячим питанием и напитками.

https://ria.ru/20230427/kuba-1868030054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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