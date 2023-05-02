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Пассажирка на рейсе в Москву из Читы случайно открыла аварийный выход - РИА Новости, 02.05.2023
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Туризм
 
12:38 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/aviareys-1869072875.html
Пассажирка на рейсе в Москву из Читы случайно открыла аварийный выход
Пассажирка на рейсе в Москву из Читы случайно открыла аварийный выход - РИА Новости, 02.05.2023
Пассажирка на рейсе в Москву из Читы случайно открыла аварийный выход
Пассажирка случайно открыла аварийный выход во время посадки на рейс Чита-Москва, сообщили РИА Новости в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД РФ РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:38
2023-05-02T12:38
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ЧИТА, 2 мая - РИА Новости. Пассажирка случайно открыла аварийный выход во время посадки на рейс Чита-Москва, сообщили РИА Новости в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД РФ на транспорте. "Аварийный выход сработал. Его активировала местная жительница 1960 года рождения. На данный момент проводится проверка", – сказали в пресс-службе. В Telegram-канале аэропорта "Чита" говорится, что рейс перенесен "в связи со срабатыванием надувного трапа". В пресс-службе министерства строительства Забайкалья добавили, что в Читу вылетел запасной борт из Новосибирска. Пассажиров, которые находятся в аэропорту, уже обеспечили горячим питанием и напитками.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Чита, Самолеты, авиарейсы
Пассажирка на рейсе в Москву из Читы случайно открыла аварийный выход

Рейс из Читы в Москву перенесли из-за пассажирки, случайно открывшей аварийный выход

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПассажиры на регистрации в Международном аэропорту "Кадала" в Чите
Пассажиры на регистрации в Международном аэропорту Кадала в Чите - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЧИТА, 2 мая - РИА Новости. Пассажирка случайно открыла аварийный выход во время посадки на рейс Чита-Москва, сообщили РИА Новости в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД РФ на транспорте.
"Аварийный выход сработал. Его активировала местная жительница 1960 года рождения. На данный момент проводится проверка", – сказали в пресс-службе.
В Telegram-канале аэропорта "Чита" говорится, что рейс перенесен "в связи со срабатыванием надувного трапа".
В пресс-службе министерства строительства Забайкалья добавили, что в Читу вылетел запасной борт из Новосибирска. Пассажиров, которые находятся в аэропорту, уже обеспечили горячим питанием и напитками.
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