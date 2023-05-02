https://ria.ru/20230502/arbenina-1869231802.html

Арбенина анонсировала концерт в Ташкенте после отмены выступлений в России

Арбенина анонсировала концерт в Ташкенте после отмены выступлений в России - РИА Новости, 02.05.2023

Арбенина анонсировала концерт в Ташкенте после отмены выступлений в России

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина на своей странице в соцсети анонсировала концерт в Ташкенте после отмены выступлений в России. Группа собралась... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T19:09

2023-05-02T19:09

2023-05-02T19:09

шоубиз

россия

ташкент

узбекистан

диана арбенина

ночные снайперы

музыка

концерты

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина на своей странице в соцсети анонсировала концерт в Ташкенте после отмены выступлений в России. Группа собралась выступить в столице Узбекистана 17 мая в СК "Юнусабад".На сайте "Ночных снайперов" также появились даты других выступлений за границей – в мае коллектив запланировал дать концерты в Ереване, Самарканде, Бишкеке и Бухаре. Ранее стало известно, что в России отменили все апрельские концерты группы. По данным СМИ, причиной послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО. Сама исполнительница заявила, что всему виной "стремная медиаволна, состоящая из клеветы". Она также пообещала вернуться с концертами в города, где их отменили.

https://ria.ru/20230410/arbenina-1864224106.html

россия

ташкент

узбекистан

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

россия, ташкент, узбекистан, диана арбенина, ночные снайперы, музыка, концерты, знаменитости