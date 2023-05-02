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Арбенина анонсировала концерт в Ташкенте после отмены выступлений в России - РИА Новости, 02.05.2023
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Шоубиз
 
19:09 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/arbenina-1869231802.html
Арбенина анонсировала концерт в Ташкенте после отмены выступлений в России
Арбенина анонсировала концерт в Ташкенте после отмены выступлений в России - РИА Новости, 02.05.2023
Арбенина анонсировала концерт в Ташкенте после отмены выступлений в России
Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина на своей странице в соцсети анонсировала концерт в Ташкенте после отмены выступлений в России. Группа собралась... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T19:09
2023-05-02T19:09
шоубиз
россия
ташкент
узбекистан
диана арбенина
ночные снайперы
музыка
концерты
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина на своей странице в соцсети анонсировала концерт в Ташкенте после отмены выступлений в России. Группа собралась выступить в столице Узбекистана 17 мая в СК "Юнусабад".На сайте "Ночных снайперов" также появились даты других выступлений за границей – в мае коллектив запланировал дать концерты в Ереване, Самарканде, Бишкеке и Бухаре. Ранее стало известно, что в России отменили все апрельские концерты группы. По данным СМИ, причиной послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО. Сама исполнительница заявила, что всему виной "стремная медиаволна, состоящая из клеветы". Она также пообещала вернуться с концертами в города, где их отменили.
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россия, ташкент, узбекистан, диана арбенина, ночные снайперы, музыка, концерты, знаменитости
Шоубиз, Россия, Ташкент, Узбекистан, Диана Арбенина, Ночные снайперы, Музыка, концерты, Знаменитости
Арбенина анонсировала концерт в Ташкенте после отмены выступлений в России

Певица Диана Арбенина анонсировала концерт в Ташкенте после отмены выступлений в России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Певица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина на своей странице в соцсети анонсировала концерт в Ташкенте после отмены выступлений в России. Группа собралась выступить в столице Узбекистана 17 мая в СК "Юнусабад".
«
"Ташкент, помните нашу встречу в 2021-м? Мы 17 мая приедем к вам снова! До скорой встречи!" – написала исполнительница.
Скриншот официальной страницы сайта группы "Ночные снайперы"
Скриншот официальной страницы сайта группы Ночные снайперы
Скриншот официальной страницы сайта группы "Ночные снайперы"
На сайте "Ночных снайперов" также появились даты других выступлений за границей – в мае коллектив запланировал дать концерты в Ереване, Самарканде, Бишкеке и Бухаре.
Ранее стало известно, что в России отменили все апрельские концерты группы. По данным СМИ, причиной послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.
Сама исполнительница заявила, что всему виной "стремная медиаволна, состоящая из клеветы". Она также пообещала вернуться с концертами в города, где их отменили.
Солистка группы Ночные снайперы Диана Арбенина на XIII-ом ежегодном музыкальном фестивале Чартова дюжина - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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ШоубизРоссияТашкентУзбекистанДиана АрбенинаНочные снайперыМузыкаконцертыЗнаменитости
 
 
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