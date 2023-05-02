https://ria.ru/20230502/arbenina-1869231802.html
Арбенина анонсировала концерт в Ташкенте после отмены выступлений в России
Арбенина анонсировала концерт в Ташкенте после отмены выступлений в России - РИА Новости, 02.05.2023
Арбенина анонсировала концерт в Ташкенте после отмены выступлений в России
Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина на своей странице в соцсети анонсировала концерт в Ташкенте после отмены выступлений в России. Группа собралась... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T19:09
2023-05-02T19:09
2023-05-02T19:09
шоубиз
россия
ташкент
узбекистан
диана арбенина
ночные снайперы
музыка
концерты
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина на своей странице в соцсети анонсировала концерт в Ташкенте после отмены выступлений в России. Группа собралась выступить в столице Узбекистана 17 мая в СК "Юнусабад".На сайте "Ночных снайперов" также появились даты других выступлений за границей – в мае коллектив запланировал дать концерты в Ереване, Самарканде, Бишкеке и Бухаре. Ранее стало известно, что в России отменили все апрельские концерты группы. По данным СМИ, причиной послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО. Сама исполнительница заявила, что всему виной "стремная медиаволна, состоящая из клеветы". Она также пообещала вернуться с концертами в города, где их отменили.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ташкент, узбекистан, диана арбенина, ночные снайперы, музыка, концерты, знаменитости
Шоубиз, Россия, Ташкент, Узбекистан, Диана Арбенина, Ночные снайперы, Музыка, концерты, Знаменитости
Арбенина анонсировала концерт в Ташкенте после отмены выступлений в России
Певица Диана Арбенина анонсировала концерт в Ташкенте после отмены выступлений в России
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина на своей странице в соцсети анонсировала концерт в Ташкенте после отмены выступлений в России. Группа собралась выступить в столице Узбекистана 17 мая в СК "Юнусабад".
«
"Ташкент, помните нашу встречу в 2021-м? Мы 17 мая приедем к вам снова! До скорой встречи!" – написала исполнительница.
На сайте "Ночных снайперов" также появились
даты других выступлений за границей – в мае коллектив запланировал дать концерты в Ереване, Самарканде, Бишкеке и Бухаре.
Ранее стало известно, что в России отменили все апрельские концерты группы. По данным СМИ, причиной послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.
Сама исполнительница заявила, что всему виной "стремная медиаволна, состоящая из клеветы". Она также пообещала вернуться с концертами в города, где их отменили.
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