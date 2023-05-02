https://ria.ru/20230502/alyans-1869270311.html
США намерены помешать стратегическому военному альянсу России и Китая
США намерены помешать стратегическому военному альянсу России и Китая - РИА Новости, 02.05.2023
США намерены помешать стратегическому военному альянсу России и Китая
США будут делать все, чтобы помешать стратегическому военному альянсу России и Китая, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T20:09
2023-05-02T20:09
2023-05-02T20:09
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. США будут делать все, чтобы помешать стратегическому военному альянсу России и Китая, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. Милли признал, что Вашингтон видит свидетельства сближения Москвы и Пекина и намерен не допустить "геостратегического, политического и военного" союза против США. Как отметил Милли, в отличие от периода холодной войны, когда шло противостояние Соединенных Штатов и Советского Союза, сейчас в мире существуют три "великие силы", которыми он считает США, Россию и Китай. "Все имеют значительный присущий потенциал мощи в их населениях, экономиках и конечно в военном (отношении). Все три имеют значительные ядерные арсеналы", - добавил он. По оценкам генерала, подобный "трехполярный мир" является значительно более сложным для управления.
https://ria.ru/20230426/kitay-1867848109.html
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в мире, сша, марк милли, россия, китай
В мире, США, Марк Милли, Россия, Китай
США намерены помешать стратегическому военному альянсу России и Китая
Начальник Генштаба Милли заявил о намерении США помешать военному альянсу России и КНР