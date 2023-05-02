https://ria.ru/20230502/aktivy-1869103179.html

На Украине арестовали активы предприятия российского бизнесмена

На Украине арестовали активы предприятия российского бизнесмена - РИА Новости, 02.05.2023

На Украине арестовали активы предприятия российского бизнесмена

Около трех миллионов долларов предприятия, якобы принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Воеводину, переданы в управление нацагентству по розыску и... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T11:51

2023-05-02T11:51

2023-05-02T11:51

украина

россия

евгений гинер

в мире

государственное бюро расследований украины

бизнес

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Около трех миллионов долларов предприятия, якобы принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Воеводину, переданы в управление нацагентству по розыску и управлению активами (АРМА), сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины. По информации ведомства, эти деньги хранились в банке, якобы подконтрольном гражданину РФ, президенту российского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру. "В ходе досудебного расследования Бюро также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций в сумме более 1,6 миллиарда гривен (43,3 миллиона долларов - ред.) банковским учреждением, бенефициарным владельцем которого был гражданин РФ", - отметили в госбюро расследований. По утверждению бюро, после получения рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, "аффилированными с российскими бизнесменами". "Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала", - добавили в ГБР. В ведомстве напомнили, что в октябре прошлого года введено в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях сроком на 10 лет против Гинера и Воеводина. В ноябре Печерский районный суд в Киеве наложил арест на принадлежащие группе VS Energy акции украинских энергокомпаний. По информации украинского издания "Страны", арестованы 99,9% акций "Херсоноблэнерго", 96,8% акций "Черновцыоблэнерго", 95,5% акций "Житомироблэнерго", 93,2% акций "Ровнооблэнерго", 72,9% акций "Кировоградоблэнерго". Ранее украинские СМИ сообщали, что служба безопасности Украины проводила обыски во владеющей пятью энергораспределительными компаниями группе VS Energy, которую якобы контролируют депутат Госдумы Александр Бабаков, предприниматели Гинер и Воеводин.

https://ria.ru/20230322/aktivy-1859874265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, россия, евгений гинер, в мире, государственное бюро расследований украины, бизнес