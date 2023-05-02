https://ria.ru/20230502/aktivy-1869103179.html
На Украине арестовали активы предприятия российского бизнесмена
На Украине арестовали активы предприятия российского бизнесмена - РИА Новости, 02.05.2023
На Украине арестовали активы предприятия российского бизнесмена
Около трех миллионов долларов предприятия, якобы принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Воеводину, переданы в управление нацагентству по розыску и... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:51
2023-05-02T11:51
2023-05-02T11:51
украина
россия
евгений гинер
в мире
государственное бюро расследований украины
бизнес
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Около трех миллионов долларов предприятия, якобы принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Воеводину, переданы в управление нацагентству по розыску и управлению активами (АРМА), сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины. По информации ведомства, эти деньги хранились в банке, якобы подконтрольном гражданину РФ, президенту российского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру. "В ходе досудебного расследования Бюро также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций в сумме более 1,6 миллиарда гривен (43,3 миллиона долларов - ред.) банковским учреждением, бенефициарным владельцем которого был гражданин РФ", - отметили в госбюро расследований. По утверждению бюро, после получения рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, "аффилированными с российскими бизнесменами". "Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала", - добавили в ГБР. В ведомстве напомнили, что в октябре прошлого года введено в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях сроком на 10 лет против Гинера и Воеводина. В ноябре Печерский районный суд в Киеве наложил арест на принадлежащие группе VS Energy акции украинских энергокомпаний. По информации украинского издания "Страны", арестованы 99,9% акций "Херсоноблэнерго", 96,8% акций "Черновцыоблэнерго", 95,5% акций "Житомироблэнерго", 93,2% акций "Ровнооблэнерго", 72,9% акций "Кировоградоблэнерго". Ранее украинские СМИ сообщали, что служба безопасности Украины проводила обыски во владеющей пятью энергораспределительными компаниями группе VS Energy, которую якобы контролируют депутат Госдумы Александр Бабаков, предприниматели Гинер и Воеводин.
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РИА Новости
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украина, россия, евгений гинер, в мире, государственное бюро расследований украины, бизнес
Украина, Россия, Евгений Гинер, В мире, Государственное бюро расследований Украины, Бизнес
На Украине арестовали активы предприятия российского бизнесмена
ГБР Украины арестовало три миллиона долларов предприятия российского бизнесмена Воеводина
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости.
Около трех миллионов долларов предприятия, якобы принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Воеводину, переданы в управление нацагентству по розыску и управлению активами (АРМА), сообщили
в госбюро расследований (ГБР) Украины.
«
"Суд наложил арест и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активов, полученных от коррупционных и других преступлений, около трех миллионов долларов США предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину РФ Михаилу Воеводину", - говорится в сообщении ГБР Украины.
По информации ведомства, эти деньги хранились в банке, якобы подконтрольном гражданину РФ, президенту российского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру
.
"В ходе досудебного расследования Бюро также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций в сумме более 1,6 миллиарда гривен (43,3 миллиона долларов - ред.) банковским учреждением, бенефициарным владельцем которого был гражданин РФ", - отметили в госбюро расследований.
По утверждению бюро, после получения рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, "аффилированными с российскими бизнесменами". "Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала", - добавили в ГБР.
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В ведомстве напомнили, что в октябре прошлого года введено в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях сроком на 10 лет против Гинера и Воеводина.
В ноябре Печерский районный суд в Киеве наложил арест на принадлежащие группе VS Energy акции украинских энергокомпаний. По информации украинского издания "Страны", арестованы 99,9% акций "Херсоноблэнерго", 96,8% акций "Черновцыоблэнерго", 95,5% акций "Житомироблэнерго", 93,2% акций "Ровнооблэнерго", 72,9% акций "Кировоградоблэнерго".
Ранее украинские СМИ сообщали, что служба безопасности Украины проводила обыски во владеющей пятью энергораспределительными компаниями группе VS Energy, которую якобы контролируют депутат Госдумы Александр Бабаков
, предприниматели Гинер и Воеводин.
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