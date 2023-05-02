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Заменить Adidas в России было бы сложно, считает эксперт - РИА Новости, 02.05.2023
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12:43 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/adidas-1869120529.html
Заменить Adidas в России было бы сложно, считает эксперт
Заменить Adidas в России было бы сложно, считает эксперт - РИА Новости, 02.05.2023
Заменить Adidas в России было бы сложно, считает эксперт
Заменить Adidas в России будет сложно, в стране сложилась нехватка спортивных брендов и товаров, поэтому возможная передача активов будет плюсом как для самой... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:43
2023-05-02T12:43
экономика
россия
adidas ag
спортмастер
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Заменить Adidas в России будет сложно, в стране сложилась нехватка спортивных брендов и товаров, поэтому возможная передача активов будет плюсом как для самой компании, так и для рынка, поделилась мнением с РИА Новости региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG в марте приостановил работу в России и временно закрыл розничные магазины. В октябре компания приняла решение окончательно свернуть бизнес в стране. А ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли сообщила о том, что Adidas рассматривает возможность передачи российских активов иностранному инвестору. Агентство направило запрос в компанию. "Решение продать или передать бизнес вместо полного ухода с российского рынка, безусловно, будет плюсом для них (Adidas - ред.) и рынка в целом. Мы видим успешные примеры передачи бизнеса и переоткрытия под новыми именами, поэтому у ритейлера есть все шансы сохранить ликвидные магазины, переоткрыться и успешно работать в своих магазинах, так как в России наблюдается дефицит спортивных брендов и товаров, который мы наблюдали с 2014 года", - считает Хакбердиева. И, по ее словам, потенциально есть развитие как для новых брендов, так и для имеющихся, а также есть стимул для ритейлеров расширять "товарную матрицу", включая спортивные товары. "Adidas также ассоциировался у потребителей с уличной модой, помимо базовой направленности на спорт, такое замещение будет произвести сложно", - заключила Хакбердиева.
https://ria.ru/20230502/adidas-1869054657.html
https://ria.ru/20220309/adidas-1777365826.html
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экономика, россия, adidas ag, спортмастер
Экономика, Россия, Adidas AG, Спортмастер
Заменить Adidas в России было бы сложно, считает эксперт

Эксперт назвал идею Adidas перепродать бизнес в России правильным

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрохожий у магазина спортивной одежды Adidas в Москве
Прохожий у магазина спортивной одежды Adidas в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Прохожий у магазина спортивной одежды Adidas в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Заменить Adidas в России будет сложно, в стране сложилась нехватка спортивных брендов и товаров, поэтому возможная передача активов будет плюсом как для самой компании, так и для рынка, поделилась мнением с РИА Новости региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.
Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG в марте приостановил работу в России и временно закрыл розничные магазины. В октябре компания приняла решение окончательно свернуть бизнес в стране. А ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли сообщила о том, что Adidas рассматривает возможность передачи российских активов иностранному инвестору. Агентство направило запрос в компанию.
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"Решение продать или передать бизнес вместо полного ухода с российского рынка, безусловно, будет плюсом для них (Adidas - ред.) и рынка в целом. Мы видим успешные примеры передачи бизнеса и переоткрытия под новыми именами, поэтому у ритейлера есть все шансы сохранить ликвидные магазины, переоткрыться и успешно работать в своих магазинах, так как в России наблюдается дефицит спортивных брендов и товаров, который мы наблюдали с 2014 года", - считает Хакбердиева.
«
"Сейчас из крупных игроков на рынке представлены "Спортмастер", SneakerBox (экс-Reebok), Demix. Большая часть международных брендов, представленных в ТЦ в формате отдельно стоящих магазинов, приостановила деятельность или ушла с российского рынка", - отмечает она.
И, по ее словам, потенциально есть развитие как для новых брендов, так и для имеющихся, а также есть стимул для ритейлеров расширять "товарную матрицу", включая спортивные товары.
"Adidas также ассоциировался у потребителей с уличной модой, помимо базовой направленности на спорт, такое замещение будет произвести сложно", - заключила Хакбердиева.
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