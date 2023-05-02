https://ria.ru/20230502/adidas-1869120529.html
Заменить Adidas в России было бы сложно, считает эксперт
Заменить Adidas в России было бы сложно, считает эксперт - РИА Новости, 02.05.2023
Заменить Adidas в России было бы сложно, считает эксперт
Заменить Adidas в России будет сложно, в стране сложилась нехватка спортивных брендов и товаров, поэтому возможная передача активов будет плюсом как для самой... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:43
2023-05-02T12:43
2023-05-02T12:43
экономика
россия
adidas ag
спортмастер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861674626_0:0:2767:1557_1920x0_80_0_0_52a648a32b0668dd1b96e487e14bd4bc.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Заменить Adidas в России будет сложно, в стране сложилась нехватка спортивных брендов и товаров, поэтому возможная передача активов будет плюсом как для самой компании, так и для рынка, поделилась мнением с РИА Новости региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG в марте приостановил работу в России и временно закрыл розничные магазины. В октябре компания приняла решение окончательно свернуть бизнес в стране. А ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли сообщила о том, что Adidas рассматривает возможность передачи российских активов иностранному инвестору. Агентство направило запрос в компанию. "Решение продать или передать бизнес вместо полного ухода с российского рынка, безусловно, будет плюсом для них (Adidas - ред.) и рынка в целом. Мы видим успешные примеры передачи бизнеса и переоткрытия под новыми именами, поэтому у ритейлера есть все шансы сохранить ликвидные магазины, переоткрыться и успешно работать в своих магазинах, так как в России наблюдается дефицит спортивных брендов и товаров, который мы наблюдали с 2014 года", - считает Хакбердиева. И, по ее словам, потенциально есть развитие как для новых брендов, так и для имеющихся, а также есть стимул для ритейлеров расширять "товарную матрицу", включая спортивные товары. "Adidas также ассоциировался у потребителей с уличной модой, помимо базовой направленности на спорт, такое замещение будет произвести сложно", - заключила Хакбердиева.
https://ria.ru/20230502/adidas-1869054657.html
https://ria.ru/20220309/adidas-1777365826.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861674626_0:0:1894:1421_1920x0_80_0_0_624e1dcdde55e047f09c3aba1c4d0bf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, adidas ag, спортмастер
Экономика, Россия, Adidas AG, Спортмастер
Заменить Adidas в России было бы сложно, считает эксперт
Эксперт назвал идею Adidas перепродать бизнес в России правильным
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Заменить Adidas в России будет сложно, в стране сложилась нехватка спортивных брендов и товаров, поэтому возможная передача активов будет плюсом как для самой компании, так и для рынка, поделилась мнением с РИА Новости региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.
Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG в марте приостановил работу в России и временно закрыл розничные магазины. В октябре компания приняла решение окончательно свернуть бизнес в стране. А ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли сообщила о том, что Adidas рассматривает возможность передачи российских активов иностранному инвестору. Агентство направило запрос в компанию.
Adidas может продать бизнес в России, сообщили СМИ
"Решение продать или передать бизнес вместо полного ухода с российского рынка, безусловно, будет плюсом для них (Adidas - ред.) и рынка в целом. Мы видим успешные примеры передачи бизнеса и переоткрытия под новыми именами, поэтому у ритейлера есть все шансы сохранить ликвидные магазины, переоткрыться и успешно работать в своих магазинах, так как в России наблюдается дефицит спортивных брендов и товаров, который мы наблюдали с 2014 года", - считает Хакбердиева.
«
"Сейчас из крупных игроков на рынке представлены "Спортмастер", SneakerBox (экс-Reebok), Demix. Большая часть международных брендов, представленных в ТЦ в формате отдельно стоящих магазинов, приостановила деятельность или ушла с российского рынка", - отмечает она.
И, по ее словам, потенциально есть развитие как для новых брендов, так и для имеющихся, а также есть стимул для ритейлеров расширять "товарную матрицу", включая спортивные товары.
"Adidas также ассоциировался у потребителей с уличной модой, помимо базовой направленности на спорт, такое замещение будет произвести сложно", - заключила Хакбердиева.
Adidas остановил работу сайта и приложения в России