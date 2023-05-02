https://ria.ru/20230502/adidas-1869054657.html

Adidas может продать бизнес в России, сообщили СМИ

Adidas может продать бизнес в России, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.05.2023

Adidas может продать бизнес в России, сообщили СМИ

Adidas рассматривает возможность передать российские активы иностранному инвестору, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T08:38

2023-05-02T08:38

2023-05-02T09:49

экономика

россия

adidas ag

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Adidas рассматривает возможность передать российские активы иностранному инвестору, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники."Это позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов в новом формате", — говорится в статье.Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG в марте 2022 года приостановил работу в России и временно закрыл розничные магазины. В октябре компания приняла решение окончательно свернуть бизнес. Российская структура Adidas пока пытается сохранить деятельность. В датированных 20 марта 2023 года пояснениях к отчетности ООО "Адидас" за прошлый год указывается, что руководство компании минимизирует последствия разрыва цепочек поставок товара. Подразделение договорилось о скидке в 14% на аренду московского офиса на 2023 год. Компания также сдала в субаренду офисные площади до 2026 года и заключила два контракта на субаренду складских помещений в деревне Новоселки Подмосковья сроком до 2024 года и до 2026 года. Другой популярный международный бренд спортивной обуви и одежды Reebok, который входил в структуры Adidas, а в марте прошлого года был продан американской Authentic Brands Group (ABG), также приостановил свою деятельность на российском рынке. Позднее весной стало известно, что товары Reebok вновь начнут продаваться в России через российское юридическое лицо турецкого холдинга FLO Retailing.

https://ria.ru/20230424/biznes-1867247841.html

https://ria.ru/20230423/argentina-1867139841.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, adidas ag