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Adidas может продать бизнес в России, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.05.2023
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08:38 02.05.2023 (обновлено: 09:49 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/adidas-1869054657.html
Adidas может продать бизнес в России, сообщили СМИ
Adidas может продать бизнес в России, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.05.2023
Adidas может продать бизнес в России, сообщили СМИ
Adidas рассматривает возможность передать российские активы иностранному инвестору, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T08:38
2023-05-02T09:49
экономика
россия
adidas ag
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Adidas рассматривает возможность передать российские активы иностранному инвестору, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники."Это позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов в новом формате", — говорится в статье.Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG в марте 2022 года приостановил работу в России и временно закрыл розничные магазины. В октябре компания приняла решение окончательно свернуть бизнес. Российская структура Adidas пока пытается сохранить деятельность. В датированных 20 марта 2023 года пояснениях к отчетности ООО "Адидас" за прошлый год указывается, что руководство компании минимизирует последствия разрыва цепочек поставок товара. Подразделение договорилось о скидке в 14% на аренду московского офиса на 2023 год. Компания также сдала в субаренду офисные площади до 2026 года и заключила два контракта на субаренду складских помещений в деревне Новоселки Подмосковья сроком до 2024 года и до 2026 года. Другой популярный международный бренд спортивной обуви и одежды Reebok, который входил в структуры Adidas, а в марте прошлого года был продан американской Authentic Brands Group (ABG), также приостановил свою деятельность на российском рынке. Позднее весной стало известно, что товары Reebok вновь начнут продаваться в России через российское юридическое лицо турецкого холдинга FLO Retailing.
https://ria.ru/20230424/biznes-1867247841.html
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экономика, россия, adidas ag
Экономика, Россия, Adidas AG
Adidas может продать бизнес в России, сообщили СМИ

"Ъ": Adidas рассмотрит возможность передачи российских активов иностранному инвестору

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОбувной магазин
Обувной магазин - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Обувной магазин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Adidas рассматривает возможность передать российские активы иностранному инвестору, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"Это позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов в новом формате", — говорится в статье.
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Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG в марте 2022 года приостановил работу в России и временно закрыл розничные магазины. В октябре компания приняла решение окончательно свернуть бизнес.
Российская структура Adidas пока пытается сохранить деятельность. В датированных 20 марта 2023 года пояснениях к отчетности ООО "Адидас" за прошлый год указывается, что руководство компании минимизирует последствия разрыва цепочек поставок товара.
Подразделение договорилось о скидке в 14% на аренду московского офиса на 2023 год. Компания также сдала в субаренду офисные площади до 2026 года и заключила два контракта на субаренду складских помещений в деревне Новоселки Подмосковья сроком до 2024 года и до 2026 года.
Другой популярный международный бренд спортивной обуви и одежды Reebok, который входил в структуры Adidas, а в марте прошлого года был продан американской Authentic Brands Group (ABG), также приостановил свою деятельность на российском рынке. Позднее весной стало известно, что товары Reebok вновь начнут продаваться в России через российское юридическое лицо турецкого холдинга FLO Retailing.
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ЭкономикаРоссияAdidas AG
 
 
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