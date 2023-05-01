https://ria.ru/20230501/zvonok-1868637518.html

Россиян предупредили, на какие звонки нельзя отвечать

Россиян предупредили, на какие звонки нельзя отвечать - РИА Новости, 01.05.2023

Россиян предупредили, на какие звонки нельзя отвечать

Некоторые звонки с незнакомых номеров сразу дают понять, что это — мошенники, рассказал в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T01:15

2023-05-01T01:15

2023-05-01T01:15

общество

россия

рэу имени г. в. плеханова

александр тимофеев

мошенничество

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Некоторые звонки с незнакомых номеров сразу дают понять, что это — мошенники, рассказал в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.Главный сигнал — если номер звонящего скрыт или слишком короткий (состоит из трех или четырех цифр). Также злоумышленники любят использовать иностранные номера. Не следует перезванивать незнакомцам, если звонок был быстро сброшен, или вы увидели анонимный пропущенный вызов.На определенные мысли должны навести и некоторые комбинации цифр в начале номера. Например, звонки с кодом +7800 идут с бесплатных номеров, которые часто используют организации. Среди них бывают спамеры и мошенники, общаться с которыми вам точно не нужно.Распознать, кто звонит с незнакомого номера можно, пробив его в Сети или воспользовавшись специальными приложениями по проверке и определению входящих звонков, заключил Тимофеев.

https://ria.ru/20221222/moshenniki-1840404782.html

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общество, россия, рэу имени г. в. плеханова, александр тимофеев, мошенничество