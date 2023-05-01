https://ria.ru/20230501/zenitchik-1868916877.html

ВСУ сообщили о ликвидации "легендарного" украинского зенитчика

ВСУ сообщили о ликвидации "легендарного" украинского зенитчика - РИА Новости, 01.05.2023

ВСУ сообщили о ликвидации "легендарного" украинского зенитчика

На Украине погиб зенитчик ВСУ Андрей Линийчук с позывным "Кельт", который первым применил в бою британский ПЗРК Starstreak, сообщила "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T01:55

2023-05-01T01:55

2023-05-01T02:17

в мире

украина

антон геращенко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. На Украине погиб зенитчик ВСУ Андрей Линийчук с позывным "Кельт", который первым применил в бою британский ПЗРК Starstreak, сообщила "Страна.ua" со ссылкой на заявление 95-й бригады."Погиб легендарный зенитчик "Кельт". <...> Его имя уже вписано в военную историю не только Украины, но и Великобритании", — говорится в сообщении.Как стало известно изданию, сержант "погиб во время обстрела".Его гибель также подтвердило Минобороны Украины в Twitter.

https://ria.ru/20230427/naemnik-1868303981.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, антон геращенко, вооруженные силы украины