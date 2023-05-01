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ВСУ сообщили о ликвидации "легендарного" украинского зенитчика - РИА Новости, 01.05.2023
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01:55 01.05.2023 (обновлено: 02:17 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/zenitchik-1868916877.html
ВСУ сообщили о ликвидации "легендарного" украинского зенитчика
ВСУ сообщили о ликвидации "легендарного" украинского зенитчика - РИА Новости, 01.05.2023
ВСУ сообщили о ликвидации "легендарного" украинского зенитчика
На Украине погиб зенитчик ВСУ Андрей Линийчук с позывным "Кельт", который первым применил в бою британский ПЗРК Starstreak, сообщила "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T01:55
2023-05-01T02:17
в мире
украина
антон геращенко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. На Украине погиб зенитчик ВСУ Андрей Линийчук с позывным "Кельт", который первым применил в бою британский ПЗРК Starstreak, сообщила "Страна.ua" со ссылкой на заявление 95-й бригады."Погиб легендарный зенитчик "Кельт". &lt;...&gt; Его имя уже вписано в военную историю не только Украины, но и Великобритании", — говорится в сообщении.Как стало известно изданию, сержант "погиб во время обстрела".Его гибель также подтвердило Минобороны Украины в Twitter.
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в мире, украина, антон геращенко, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Антон Геращенко, Вооруженные силы Украины
ВСУ сообщили о ликвидации "легендарного" украинского зенитчика

ВСУ заявили о гибели украинского зенитчика Андрея Линийчука с позывным "Кельт"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. На Украине погиб зенитчик ВСУ Андрей Линийчук с позывным "Кельт", который первым применил в бою британский ПЗРК Starstreak, сообщила "Страна.ua" со ссылкой на заявление 95-й бригады.
"Погиб легендарный зенитчик "Кельт". <...> Его имя уже вписано в военную историю не только Украины, но и Великобритании", — говорится в сообщении.
Как стало известно изданию, сержант "погиб во время обстрела".
Его гибель также подтвердило Минобороны Украины в Twitter.
Флаг Ирландии - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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