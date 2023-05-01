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У вулкана Шивелуч на Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 01.05.2023
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06:45 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/zemletryasenie-1868924875.html
У вулкана Шивелуч на Камчатке произошло землетрясение
У вулкана Шивелуч на Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 01.05.2023
У вулкана Шивелуч на Камчатке произошло землетрясение
Ощутимое землетрясение магнитудой 5.0 произошло ночью в понедельник у вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T06:45
2023-05-01T06:45
шивелуч
камчатка
усть-камчатский район
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 мая – РИА Новости. Ощутимое землетрясение магнитудой 5.0 произошло ночью в понедельник у вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Землетрясение ощущалось в поселке Ключи Усть-Камчатского района. "Сегодня ночью в 2.50 в районе вулкана Шивелуч на глубине 2 километра произошло землетрясение магнитудой 5.0, ощущавшееся в поселке Ключи", - говорится в сообщении геофизической службы е телеграм-канале. В воскресенье в районе вулкана Шивелуч ученые зафиксировали 15 землетрясений.
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шивелуч, камчатка, усть-камчатский район, происшествия
Шивелуч, Камчатка, Усть-Камчатский район, Происшествия
У вулкана Шивелуч на Камчатке произошло землетрясение

У вулкана Шивелуч на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5.0

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на вулкан Шивелуч, Камчатка
Вид на вулкан Шивелуч, Камчатка - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на вулкан Шивелуч, Камчатка. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 мая – РИА Новости. Ощутимое землетрясение магнитудой 5.0 произошло ночью в понедельник у вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение ощущалось в поселке Ключи Усть-Камчатского района.
"Сегодня ночью в 2.50 в районе вулкана Шивелуч на глубине 2 километра произошло землетрясение магнитудой 5.0, ощущавшееся в поселке Ключи", - говорится в сообщении геофизической службы е телеграм-канале.
В воскресенье в районе вулкана Шивелуч ученые зафиксировали 15 землетрясений.
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ШивелучКамчаткаУсть-Камчатский районПроисшествия
 
 
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