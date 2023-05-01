https://ria.ru/20230501/zemletryasenie-1868924875.html

У вулкана Шивелуч на Камчатке произошло землетрясение

У вулкана Шивелуч на Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 01.05.2023

У вулкана Шивелуч на Камчатке произошло землетрясение

Ощутимое землетрясение магнитудой 5.0 произошло ночью в понедельник у вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T06:45

2023-05-01T06:45

2023-05-01T06:45

шивелуч

камчатка

усть-камчатский район

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 мая – РИА Новости. Ощутимое землетрясение магнитудой 5.0 произошло ночью в понедельник у вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Землетрясение ощущалось в поселке Ключи Усть-Камчатского района. "Сегодня ночью в 2.50 в районе вулкана Шивелуч на глубине 2 километра произошло землетрясение магнитудой 5.0, ощущавшееся в поселке Ключи", - говорится в сообщении геофизической службы е телеграм-канале. В воскресенье в районе вулкана Шивелуч ученые зафиксировали 15 землетрясений.

https://ria.ru/20230419/vulkan-1866438737.html

шивелуч

камчатка

усть-камчатский район

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шивелуч, камчатка, усть-камчатский район, происшествия