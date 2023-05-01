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"Кончина близка". Разведчик раскрыл, что будет с Зеленским после Артемовска
"Кончина близка". Разведчик раскрыл, что будет с Зеленским после Артемовска - РИА Новости, 01.05.2023
"Кончина близка". Разведчик раскрыл, что будет с Зеленским после Артемовска
Стремление президента Украины Владимира Зеленского удерживать власть и продолжать конфликт с Россией с каждым днем увеличивает шансы его гибели, заявил офицер... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T22:15
2023-05-01T22:15
2023-05-01T22:15
политика
артемовск
украина
россия
владимир зеленский
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Стремление президента Украины Владимира Зеленского удерживать власть и продолжать конфликт с Россией с каждым днем увеличивает шансы его гибели, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.Так Риттер ответил на вопрос о том, восстанут ли жители Украины против Зеленского, который отправляет большое количество мобилизованных на верную гибель под Артемовском.Одиннадцатого апреля Пригожин — основатель "Группы "Вагнера", чьи бойцы участвуют в освобождении города, — заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. Двадцать первого апреля Пригожин сообщил, что ВСУ находятся в оперативном окружении внутри города.
https://ria.ru/20230501/udar-1869018824.html
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политика, артемовск, украина, россия, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины
Политика, Артемовск, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Кончина близка". Разведчик раскрыл, что будет с Зеленским после Артемовска
Экс-разведчик ВС США Риттер: стремление Зеленского углубить конфликт приведет его к гибели