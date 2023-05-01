https://ria.ru/20230501/zakonproekty-1869024433.html

Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации

Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации - РИА Новости, 01.05.2023

Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации

Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T20:58

2023-05-01T20:58

2023-05-01T20:58

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации. Законопроекты о продлении действия сроков мобилизации и военного положения зарегистрированы на сайте Рады в понедельник. Их инициатор - Зеленский. На какое время предлагается продлить сроки - неизвестно, пояснительные записки к проектам пока отсутствуют. Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине 6 февраля 2023 года было продлено на 90 дней. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте кроме тех, где это запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20230420/ukraina-1866529890.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины