https://ria.ru/20230501/zakonproekty-1869024433.html
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации - РИА Новости, 01.05.2023
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T20:58
2023-05-01T20:58
2023-05-01T20:58
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владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации. Законопроекты о продлении действия сроков мобилизации и военного положения зарегистрированы на сайте Рады в понедельник. Их инициатор - Зеленский. На какое время предлагается продлить сроки - неизвестно, пояснительные записки к проектам пока отсутствуют. Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине 6 февраля 2023 года было продлено на 90 дней. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте кроме тех, где это запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230420/ukraina-1866529890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
Зеленский внес в Раду Украины законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации.
Законопроекты о продлении действия сроков мобилизации и военного положения зарегистрированы на сайте Рады в понедельник. Их инициатор - Зеленский
. На какое время предлагается продлить сроки - неизвестно, пояснительные записки к проектам пока отсутствуют.
Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине
6 февраля 2023 года было продлено на 90 дней.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте кроме тех, где это запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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