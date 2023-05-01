https://ria.ru/20230501/zaderzhanie-1868943948.html

В Кишиневе задержали вице-председателя партии "Шор"

В Кишиневе задержали вице-председателя партии "Шор" - РИА Новости, 01.05.2023

В Кишиневе задержали вице-председателя партии "Шор"

Вице-председателя молдавской оппозиционной партии "Шор" Марину Таубер задержали в аэропорту Кишинева, сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T10:27

2023-05-01T10:27

2023-05-01T12:03

в мире

кишинев

молдавия

марина таубер

шор (партия)

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КИШИНЕВ, 1 мая — РИА Новости. Вице-председателя молдавской оппозиционной партии "Шор" Марину Таубер задержали в аэропорту Кишинева, сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры республики на своем сайте."Задержание произведено на основании постановления прокурора Антикоррупционной прокуратуры, также выданного сегодня, на том основании, что обвиняемая нарушила условия, предусмотренные примененными к ней мерами пресечения", — уточнили в ведомстве.В прокуратуре добавили, что политик хотела вылететь в Тель-Авив с пересадкой в Стамбуле.Сама Таубер указала на политический характер ее задержания.Она объяснила, что прокуратура сегодня выпустила запрос о проведении судебного заседания, чтобы вернуть Таубер под судебный контроль или домашний арест. В этом случае политик не может покинуть страну, но оппозиционер отметила, что ее никто не предупредил заранее."Никакой арест и давление меня не остановят, чтобы избежать спекуляций, хочу обратиться к обществу и сказать, что я планировала сегодня уехать, эта поездка была запланирована давно, мне нужен визит к врачу", — добавила Таубер.В июле прошлого года антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании. После этого парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест.В конце октября районный суд Кишинева принял решение о переводе Таубер из-под домашнего ареста под судебный контроль. Политик приняла участие в массовой акции протеста, после чего прокуроры подали в суд запрос о переводе Таубер под домашний арест на 30 суток, эту просьбу удовлетворили. В начале декабря районный суд Кишинева продлил Таубер арест еще на 20 суток.С политика в февраля сняли ограничения на передвижение, она вернула себе право общаться с любыми лицами, также суд постановил вернуть Таубер ее заграничный паспорт.Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны также критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.

https://ria.ru/20230430/deputat-1868903137.html

https://ria.ru/20230429/moldavia-1868735346.html

https://ria.ru/20230427/vlast-1868174423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кишинев, молдавия, марина таубер, шор (партия)