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В трех регионах Украины прогремели взрывы, пишут СМИ
В трех регионах Украины прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2023
В трех регионах Украины прогремели взрывы, пишут СМИ
В Днепропетровской и Киевской областях, а также в Киеве прогремели взрывы, говорится в сообщениях ТСН в Telegram. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T05:52
2023-05-01T05:52
2023-05-01T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Днепропетровской и Киевской областях, а также в Киеве прогремели взрывы, говорится в сообщениях ТСН в Telegram. Помимо этого, в СМИ появилась информация о взрывах в предместье Днепропетровска. Позднее глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что повреждения получило промышленное предприятие в Павлограде."Там произошел пожар, который спасатели уже укротили", — уточнил он.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики соседней республики с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
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в мире, киев, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Днепропетровская область
В трех регионах Украины прогремели взрывы, пишут СМИ
Телеканал ТСН сообщил о взрывах в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях