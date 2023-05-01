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В трех регионах Украины прогремели взрывы, пишут СМИ

В трех регионах Украины прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2023

В трех регионах Украины прогремели взрывы, пишут СМИ

В Днепропетровской и Киевской областях, а также в Киеве прогремели взрывы, говорится в сообщениях ТСН в Telegram. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T05:52

2023-05-01T05:52

2023-05-01T11:05

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

днепропетровская область

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Днепропетровской и Киевской областях, а также в Киеве прогремели взрывы, говорится в сообщениях ТСН в Telegram. Помимо этого, в СМИ появилась информация о взрывах в предместье Днепропетровска. Позднее глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что повреждения получило промышленное предприятие в Павлограде."Там произошел пожар, который спасатели уже укротили", — уточнил он.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики соседней республики с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.

https://ria.ru/20230501/rogov-1868911774.html

киев

украина

днепропетровская область

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в мире, киев, украина, днепропетровская область