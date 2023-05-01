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В трех регионах Украины прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2023
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05:52 01.05.2023 (обновлено: 11:05 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/vzryvy-1868923839.html
В трех регионах Украины прогремели взрывы, пишут СМИ
В трех регионах Украины прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2023
В трех регионах Украины прогремели взрывы, пишут СМИ
В Днепропетровской и Киевской областях, а также в Киеве прогремели взрывы, говорится в сообщениях ТСН в Telegram. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T05:52
2023-05-01T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Днепропетровской и Киевской областях, а также в Киеве прогремели взрывы, говорится в сообщениях ТСН в Telegram. Помимо этого, в СМИ появилась информация о взрывах в предместье Днепропетровска. Позднее глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что повреждения получило промышленное предприятие в Павлограде."Там произошел пожар, который спасатели уже укротили", — уточнил он.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики соседней республики с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
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киев
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в мире, киев, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Днепропетровская область
В трех регионах Украины прогремели взрывы, пишут СМИ

Телеканал ТСН сообщил о взрывах в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях

© iStock.com / AlleksanderГород Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© iStock.com / Alleksander
Город Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Днепропетровской и Киевской областях, а также в Киеве прогремели взрывы, говорится в сообщениях ТСН в Telegram.
«

"Сообщается о взрывах на Днепропетровщине. Жители Киева и области также сообщают о взрывах", — передает телеканал.

Помимо этого, в СМИ появилась информация о взрывах в предместье Днепропетровска.
Позднее глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что повреждения получило промышленное предприятие в Павлограде.
"Там произошел пожар, который спасатели уже укротили", — уточнил он.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики соседней республики с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
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Вчера, 00:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаДнепропетровская область
 
 
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