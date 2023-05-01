https://ria.ru/20230501/vzryv-1868982482.html
На пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии прогремел взрыв
На пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии прогремел взрыв - РИА Новости, 01.05.2023
На пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии прогремел взрыв
Взрыв прогремел на пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на МВД... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T15:32
2023-05-01T15:32
2023-05-01T20:52
в мире
болгария
софия (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868992315_0:267:2559:1706_1920x0_80_0_0_052d075d11e5da401ecea7473ae94b7f.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Взрыв прогремел на пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на МВД страны. Инцидент произошел в 11:45 (совпадает с мск) на трассе между Софией и городом Самоков. По предварительным данным, взрывное устройство сработало перед одним из автомобилей колонны. При происшествии никто не пострадал. Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на очевидцев, следовавших за кортежем, сообщило, что речь шла об "очень сильном взрыве". Издание "24 часа" со ссылкой на источники в спецслужбах передает, что под автомобилем Гешева дистанционно взорвали осколочную бомбу направленного действия. Как рассказали саперы, прибывшие на место происшествия, взрыв был мощным и достаточным для убийства.По словам источников, главный прокурор выжил благодаря бронированному Audi. Тем не менее в его автомобиле обнаружили треснувшие стекла и многочисленные повреждения.Для расследования инцидента сформировали штаб с участием всех силовых служб, министр внутренних дел Иван Демерджиев находится с ним в постоянном контакте. Ожидается, что во вторник премьер-министр Гылыб Донев проведет совещание с главой МВД и прокуратурой, по итогам которого примут соответствующие меры.
https://ria.ru/20221004/bolgariya-1821380777.html
https://ria.ru/20230422/razgruzka-1867098133.html
болгария
софия (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868992315_0:0:2276:1706_1920x0_80_0_0_b0249925d00d50b05f45978f0031fd5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, софия (город)
В мире, Болгария, София (город)
На пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии прогремел взрыв
На пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым прогремел взрыв
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Взрыв прогремел на пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на МВД страны.
Инцидент произошел в 11:45 (совпадает с мск) на трассе между Софией
и городом Самоков. По предварительным данным, взрывное устройство сработало перед одним из автомобилей колонны. При происшествии никто не пострадал.
В Болгарии прогремел взрыв на оружейном заводе
Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на очевидцев, следовавших за кортежем, сообщило, что речь шла об "очень сильном взрыве".
Издание "24 часа" со ссылкой на источники в спецслужбах передает, что под автомобилем Гешева дистанционно взорвали осколочную бомбу направленного действия. Как рассказали саперы, прибывшие на место происшествия, взрыв был мощным и достаточным для убийства.
По словам источников, главный прокурор выжил благодаря бронированному Audi. Тем не менее в его автомобиле обнаружили треснувшие стекла и многочисленные повреждения.
Для расследования инцидента сформировали штаб с участием всех силовых служб, министр внутренних дел Иван Демерджиев находится с ним в постоянном контакте. Ожидается, что во вторник премьер-министр Гылыб Донев проведет совещание с главой МВД и прокуратурой, по итогам которого примут соответствующие меры.
Украина и Болгария согласовали разблокировку автомобилей с агропродукцией