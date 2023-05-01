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На пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии прогремел взрыв - РИА Новости, 01.05.2023
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15:32 01.05.2023 (обновлено: 20:52 01.05.2023)
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На пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии прогремел взрыв
На пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии прогремел взрыв - РИА Новости, 01.05.2023
На пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии прогремел взрыв
Взрыв прогремел на пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на МВД... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T15:32
2023-05-01T20:52
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Взрыв прогремел на пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на МВД страны. Инцидент произошел в 11:45 (совпадает с мск) на трассе между Софией и городом Самоков. По предварительным данным, взрывное устройство сработало перед одним из автомобилей колонны. При происшествии никто не пострадал. Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на очевидцев, следовавших за кортежем, сообщило, что речь шла об "очень сильном взрыве". Издание "24 часа" со ссылкой на источники в спецслужбах передает, что под автомобилем Гешева дистанционно взорвали осколочную бомбу направленного действия. Как рассказали саперы, прибывшие на место происшествия, взрыв был мощным и достаточным для убийства.По словам источников, главный прокурор выжил благодаря бронированному Audi. Тем не менее в его автомобиле обнаружили треснувшие стекла и многочисленные повреждения.Для расследования инцидента сформировали штаб с участием всех силовых служб, министр внутренних дел Иван Демерджиев находится с ним в постоянном контакте. Ожидается, что во вторник премьер-министр Гылыб Донев проведет совещание с главой МВД и прокуратурой, по итогам которого примут соответствующие меры.
https://ria.ru/20221004/bolgariya-1821380777.html
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в мире, болгария, софия (город)
В мире, Болгария, София (город)
На пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии прогремел взрыв

На пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым прогремел взрыв

© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOV Главный прокурор Болгарии Иван Гешев
 Главный прокурор Болгарии Иван Гешев - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOV
Главный прокурор Болгарии Иван Гешев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Взрыв прогремел на пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на МВД страны.
Инцидент произошел в 11:45 (совпадает с мск) на трассе между Софией и городом Самоков. По предварительным данным, взрывное устройство сработало перед одним из автомобилей колонны. При происшествии никто не пострадал.
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Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на очевидцев, следовавших за кортежем, сообщило, что речь шла об "очень сильном взрыве".
Издание "24 часа" со ссылкой на источники в спецслужбах передает, что под автомобилем Гешева дистанционно взорвали осколочную бомбу направленного действия. Как рассказали саперы, прибывшие на место происшествия, взрыв был мощным и достаточным для убийства.
По словам источников, главный прокурор выжил благодаря бронированному Audi. Тем не менее в его автомобиле обнаружили треснувшие стекла и многочисленные повреждения.
Для расследования инцидента сформировали штаб с участием всех силовых служб, министр внутренних дел Иван Демерджиев находится с ним в постоянном контакте. Ожидается, что во вторник премьер-министр Гылыб Донев проведет совещание с главой МВД и прокуратурой, по итогам которого примут соответствующие меры.
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