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В Брянской области на железнодорожных путях сработало взрывное устройство - РИА Новости, 01.05.2023
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11:33 01.05.2023 (обновлено: 15:45 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/vzryv-1868952661.html
В Брянской области на железнодорожных путях сработало взрывное устройство
В Брянской области на железнодорожных путях сработало взрывное устройство - РИА Новости, 01.05.2023
В Брянской области на железнодорожных путях сработало взрывное устройство
Локомотив сошел с рельсов в Брянской области из-за сработавшего на путях взрывного устройства, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T11:33
2023-05-01T15:45
происшествия
брянская область
унечский район
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Локомотив сошел с рельсов в Брянской области из-за сработавшего на путях взрывного устройства, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."В Унечском районе на 136-м километре ж/д путей Брянск — Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет", — написал он.В РЖД уточнили, что с рельс сошли локомотив и семь вагонов.Сейчас на участке Унеча — Рассуха приостановили движение, возможны задержки пассажирских поездов № 202 Новозыбков — Москва и № 86 Климов — Москва.На месте работают оперативные службы и городские пожарные расчеты, также туда направили пожарный и восстановительные поезда. Для координации работы по ликвидации последствий в РЖД создали оперативный штаб.
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брянская область
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происшествия, брянская область, унечский район
Происшествия, Брянская область, Унечский район
В Брянской области на железнодорожных путях сработало взрывное устройство

Губернатор Александр Богомаз: в Брянской области грузовой поезд сошел с рельс из-за взрыва

© Фото очевидцаНа месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
На месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
© Фото очевидца
На месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Локомотив сошел с рельсов в Брянской области из-за сработавшего на путях взрывного устройства, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"В Унечском районе на 136-м километре ж/д путей Брянск — Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет", — написал он.
В РЖД уточнили, что с рельс сошли локомотив и семь вагонов.
Сейчас на участке Унеча — Рассуха приостановили движение, возможны задержки пассажирских поездов № 202 Новозыбков — Москва и № 86 Климов — Москва.
На месте работают оперативные службы и городские пожарные расчеты, также туда направили пожарный и восстановительные поезда. Для координации работы по ликвидации последствий в РЖД создали оперативный штаб.
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