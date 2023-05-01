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Результаты выборов в США не повлияют на отношения с Киевом, убежден Кулеба - РИА Новости, 01.05.2023
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23:16 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/vybory-1869035078.html
Результаты выборов в США не повлияют на отношения с Киевом, убежден Кулеба
Результаты выборов в США не повлияют на отношения с Киевом, убежден Кулеба - РИА Новости, 01.05.2023
Результаты выборов в США не повлияют на отношения с Киевом, убежден Кулеба
Результаты выборов в США не приведут к кризису американо-украинских отношений, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T23:16
2023-05-01T23:16
в мире
сша
украина
дмитрий кулеба
джо байден
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Результаты выборов в США не приведут к кризису американо-украинских отношений, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он также добавил, что действующий президент США Джо Байден уже многое сделал для Украины, поэтому Кулеба выразил уверенность, что поставки истребителей F–16 будут следующим шагом в поддержке Киева. Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Байден же 25 апреля официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.
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в мире, сша, украина, дмитрий кулеба, джо байден
В мире, США, Украина, Дмитрий Кулеба, Джо Байден
Результаты выборов в США не повлияют на отношения с Киевом, убежден Кулеба

Кулеба убежден, что результаты выборов в США не повлияют на американо-украинские отношения

© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Результаты выборов в США не приведут к кризису американо-украинских отношений, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«
"Я не ожидаю какого-то радикального кризиса в американо-украинских отношениях в зависимости от результатов выборов в США", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Рада".
Он также добавил, что действующий президент США Джо Байден уже многое сделал для Украины, поэтому Кулеба выразил уверенность, что поставки истребителей F–16 будут следующим шагом в поддержке Киева.
Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Байден же 25 апреля официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.
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