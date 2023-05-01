https://ria.ru/20230501/vybory-1869035078.html

Результаты выборов в США не повлияют на отношения с Киевом, убежден Кулеба

Результаты выборов в США не повлияют на отношения с Киевом, убежден Кулеба - РИА Новости, 01.05.2023

Результаты выборов в США не повлияют на отношения с Киевом, убежден Кулеба

Результаты выборов в США не приведут к кризису американо-украинских отношений, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T23:16

2023-05-01T23:16

2023-05-01T23:16

в мире

сша

украина

дмитрий кулеба

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826986068_0:20:3001:1708_1920x0_80_0_0_e5a1586535cbf1145e48a539079607f0.jpg

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Результаты выборов в США не приведут к кризису американо-украинских отношений, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он также добавил, что действующий президент США Джо Байден уже многое сделал для Украины, поэтому Кулеба выразил уверенность, что поставки истребителей F–16 будут следующим шагом в поддержке Киева. Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Байден же 25 апреля официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.

https://ria.ru/20230430/ukraina-1868864603.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, дмитрий кулеба, джо байден