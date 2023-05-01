https://ria.ru/20230501/vybory-1868939142.html
Кандидат от социалистов вышел во второй тур выборов в Гагаузской автономии
Кандидат от социалистов вышел во второй тур выборов в Гагаузской автономии - РИА Новости, 01.05.2023
Кандидат от социалистов вышел во второй тур выборов в Гагаузской автономии
Центральная избирательная комиссия Гагаузии представила обновленные данные первого тура выборов главы автономии, лидируют кандидат Григорий Гузун, которого... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T09:52
2023-05-01T09:52
2023-05-01T09:53
в мире
молдавия
гагаузия
россия
ирина влах
майя санду
таможенный союз
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КОМРАТ (Молдавия), 1 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Гагаузии представила обновленные данные первого тура выборов главы автономии, лидируют кандидат Григорий Гузун, которого поддерживает Партия социалистов, и представительница партии "Шор" Евгения Гуцул, ее результат меньше на 13 голосов, передает корреспондент РИА Новости. "После обработки протоколов со всех избирательных участков голоса лидеров гонки распределились следующим образом: Григорий Узун – 14 849 голосов, или 26,43%. Евгения Гуцул – 14 836 голосов, или 26,41%", - сообщила на брифинге председатель ЦИК Яна Коваленко, добавив, что эти кандидаты выходят во второй тур. На юге Молдавии в воскресенье прошли выборы башкана (главы) Гагаузской автономии. На пост главы автономии претендовали восемь человек. В выборах не участвовала действующая башкан Ирина Влах, она находилась на посту главы два срока подряд. Всего в Гагаузии были открыты 65 избирательных участков в 26 населенных пунктах. Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, то спустя две недели будет проведен второй тур, где порог явки составит уже 33%. Согласно данным Национального бюро статистики, в Гагаузской автономии проживают 121 700 человек (данные за 2021 год). В избирательные списки на выборы главы региона внесены 92 519 человек. При этом ЦИК автономии сообщил, что отпечатано (с учетом резерва в 1%) 93 451 бюллетень, из них на гагаузском языке - 3 769 бюллетеней, на молдавском языке - 3 398, на русском - 86 284. За ходом голосования наблюдали 21 местный и 75 международных наблюдателей. Своих наблюдателей направили посольства США, Турции, Польши, Украины, Франции, Швеции. Были зарегистрированы наблюдатели от Национального демократического института международных отношений США (NDI). Ранее посольство РФ в Молдавии сообщило, что дипломатам российской дипмиссии было отказано в мониторинге выборов главы Гагаузии, назвав "отказ дискриминационным" в "серии недоброжелательных выпадов со стороны Кишинева". В программах каждого из участников предвыборной гонки есть пункты о расширении сотрудничества с Россией и другими странами евразийского пространства, что является альтернативой выбранного для страны курса прозападной правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду. Гагаузия - это автономное территориальное образование в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство, пока не был подписан документ о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Главным административным центром региона является город Комрат. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии, и более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. С тех пор между центральной и местной властями выстроились напряженные отношения. Кишинев исключил главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров Молдавии, а руководителя автономии - из cовбеза республики, и это при том, что башкан является единственным избранным (а не назначенным) членом правительства Молдавии.
https://ria.ru/20230430/gagauziya-1868876247.html
https://ria.ru/20230430/gagauziya-1868808658.html
https://ria.ru/20230415/lenta-1865502122.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, гагаузия, россия, ирина влах, майя санду, таможенный союз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Ирина Влах, Майя Санду, Таможенный союз
Кандидат от социалистов вышел во второй тур выборов в Гагаузской автономии
Во второй тур выборов в Гагаузской автономии вышли кандидаты от социалистов и партии "Шор"
КОМРАТ (Молдавия), 1 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Гагаузии представила обновленные данные первого тура выборов главы автономии, лидируют кандидат Григорий Гузун, которого поддерживает Партия социалистов, и представительница партии "Шор" Евгения Гуцул, ее результат меньше на 13 голосов, передает корреспондент РИА Новости.
"После обработки протоколов со всех избирательных участков голоса лидеров гонки распределились следующим образом: Григорий Узун – 14 849 голосов, или 26,43%. Евгения Гуцул – 14 836 голосов, или 26,41%", - сообщила на брифинге председатель ЦИК Яна Коваленко, добавив, что эти кандидаты выходят во второй тур.
Посол США в Молдавии оценил сотрудничество органов Гагаузии
На юге Молдавии
в воскресенье прошли выборы башкана (главы) Гагаузской автономии. На пост главы автономии претендовали восемь человек. В выборах не участвовала действующая башкан Ирина Влах
, она находилась на посту главы два срока подряд.
Всего в Гагаузии
были открыты 65 избирательных участков в 26 населенных пунктах. Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, то спустя две недели будет проведен второй тур, где порог явки составит уже 33%.
Согласно данным Национального бюро статистики, в Гагаузской автономии проживают 121 700 человек (данные за 2021 год). В избирательные списки на выборы главы региона внесены 92 519 человек. При этом ЦИК автономии сообщил, что отпечатано (с учетом резерва в 1%) 93 451 бюллетень, из них на гагаузском языке - 3 769 бюллетеней, на молдавском языке - 3 398, на русском - 86 284.
За ходом голосования наблюдали 21 местный и 75 международных наблюдателей. Своих наблюдателей направили посольства США
, Турции
, Польши
, Украины
, Франции
, Швеции
. Были зарегистрированы наблюдатели от Национального демократического института международных отношений США (NDI). Ранее посольство РФ
в Молдавии сообщило, что дипломатам российской дипмиссии было отказано в мониторинге выборов главы Гагаузии, назвав "отказ дискриминационным" в "серии недоброжелательных выпадов со стороны Кишинева".
Жалоб на выборах главы Гагаузии не поступало, сообщил ЦИК
В программах каждого из участников предвыборной гонки есть пункты о расширении сотрудничества с Россией и другими странами евразийского пространства, что является альтернативой выбранного для страны курса прозападной правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду
.
Гагаузия - это автономное территориальное образование в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство, пока не был подписан документ о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Главным административным центром региона является город Комрат
.
В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии, и более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз
- торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия
и Казахстан
. С тех пор между центральной и местной властями выстроились напряженные отношения. Кишинев
исключил главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров Молдавии, а руководителя автономии - из cовбеза республики, и это при том, что башкан является единственным избранным (а не назначенным) членом правительства Молдавии.
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