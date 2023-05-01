https://ria.ru/20230501/vybory-1868939142.html

Кандидат от социалистов вышел во второй тур выборов в Гагаузской автономии

Кандидат от социалистов вышел во второй тур выборов в Гагаузской автономии - РИА Новости, 01.05.2023

Кандидат от социалистов вышел во второй тур выборов в Гагаузской автономии

Центральная избирательная комиссия Гагаузии представила обновленные данные первого тура выборов главы автономии, лидируют кандидат Григорий Гузун, которого... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T09:52

2023-05-01T09:52

2023-05-01T09:53

в мире

молдавия

гагаузия

россия

ирина влах

майя санду

таможенный союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868833815_0:178:2000:1303_1920x0_80_0_0_25eff596bfd8fb86dd54572f3e3cd0c6.jpg

КОМРАТ (Молдавия), 1 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Гагаузии представила обновленные данные первого тура выборов главы автономии, лидируют кандидат Григорий Гузун, которого поддерживает Партия социалистов, и представительница партии "Шор" Евгения Гуцул, ее результат меньше на 13 голосов, передает корреспондент РИА Новости. "После обработки протоколов со всех избирательных участков голоса лидеров гонки распределились следующим образом: Григорий Узун – 14 849 голосов, или 26,43%. Евгения Гуцул – 14 836 голосов, или 26,41%", - сообщила на брифинге председатель ЦИК Яна Коваленко, добавив, что эти кандидаты выходят во второй тур. На юге Молдавии в воскресенье прошли выборы башкана (главы) Гагаузской автономии. На пост главы автономии претендовали восемь человек. В выборах не участвовала действующая башкан Ирина Влах, она находилась на посту главы два срока подряд. Всего в Гагаузии были открыты 65 избирательных участков в 26 населенных пунктах. Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, то спустя две недели будет проведен второй тур, где порог явки составит уже 33%. Согласно данным Национального бюро статистики, в Гагаузской автономии проживают 121 700 человек (данные за 2021 год). В избирательные списки на выборы главы региона внесены 92 519 человек. При этом ЦИК автономии сообщил, что отпечатано (с учетом резерва в 1%) 93 451 бюллетень, из них на гагаузском языке - 3 769 бюллетеней, на молдавском языке - 3 398, на русском - 86 284. За ходом голосования наблюдали 21 местный и 75 международных наблюдателей. Своих наблюдателей направили посольства США, Турции, Польши, Украины, Франции, Швеции. Были зарегистрированы наблюдатели от Национального демократического института международных отношений США (NDI). Ранее посольство РФ в Молдавии сообщило, что дипломатам российской дипмиссии было отказано в мониторинге выборов главы Гагаузии, назвав "отказ дискриминационным" в "серии недоброжелательных выпадов со стороны Кишинева". В программах каждого из участников предвыборной гонки есть пункты о расширении сотрудничества с Россией и другими странами евразийского пространства, что является альтернативой выбранного для страны курса прозападной правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду. Гагаузия - это автономное территориальное образование в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство, пока не был подписан документ о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Главным административным центром региона является город Комрат. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии, и более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. С тех пор между центральной и местной властями выстроились напряженные отношения. Кишинев исключил главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров Молдавии, а руководителя автономии - из cовбеза республики, и это при том, что башкан является единственным избранным (а не назначенным) членом правительства Молдавии.

https://ria.ru/20230430/gagauziya-1868876247.html

https://ria.ru/20230430/gagauziya-1868808658.html

https://ria.ru/20230415/lenta-1865502122.html

молдавия

гагаузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, гагаузия, россия, ирина влах, майя санду, таможенный союз