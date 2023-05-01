Рейтинг@Mail.ru
В Сети появилось первое видео с места схода вагонов в Брянской области - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 01.05.2023 (обновлено: 12:53 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/video-1868962429.html
В Сети появилось первое видео с места схода вагонов в Брянской области
В Сети появилось первое видео с места схода вагонов в Брянской области - РИА Новости, 01.05.2023
В Сети появилось первое видео с места схода вагонов в Брянской области
В Сети появилось первое видео с места инцидента со взрывным устройством на железнодорожных путях в Брянской области. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T12:52
2023-05-01T12:53
происшествия
брянская область
унечский район
брянск
александр богомаз
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868957547_0:200:813:657_1920x0_80_0_0_9eae5ffea90f379a45397430f8d4f659.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Сети появилось первое видео с места инцидента со взрывным устройством на железнодорожных путях в Брянской области.На записи видны сошедшие с рельсов вагоны грузового поезда, некоторые из них объяты пламенем.Губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что подрыв произошел в Унечском районе на 136-м километре ж/д путей Брянск — Унеча, в РЖД добавили, что с путей сошли семь вагонов поезда и локомотив. Пострадавших в результате случившегося нет.На путях работают оперативные службы, движение железной дороги приостановлено, также власти предупредили о возможных задержках пассажирских поездов.
брянская область
унечский район
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868957547_0:99:813:709_1920x0_80_0_0_ce00db704efbf08a3e847c809445c1f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, унечский район, брянск, александр богомаз, ржд
Происшествия, Брянская область, Унечский район, Брянск, Александр Богомаз, РЖД
В Сети появилось первое видео с места схода вагонов в Брянской области

В Сети появились первые кадры с места подрыва железной дороги в Брянской области

© Фото очевидцаНа месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
На месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
© Фото очевидца
На месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Сети появилось первое видео с места инцидента со взрывным устройством на железнодорожных путях в Брянской области.
На записи видны сошедшие с рельсов вагоны грузового поезда, некоторые из них объяты пламенем.
Губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что подрыв произошел в Унечском районе на 136-м километре ж/д путей БрянскУнеча, в РЖД добавили, что с путей сошли семь вагонов поезда и локомотив. Пострадавших в результате случившегося нет.
На путях работают оперативные службы, движение железной дороги приостановлено, также власти предупредили о возможных задержках пассажирских поездов.
 
ПроисшествияБрянская областьУнечский районБрянскАлександр БогомазРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала