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В Сети появилось первое видео с места схода вагонов в Брянской области

В Сети появилось первое видео с места схода вагонов в Брянской области - РИА Новости, 01.05.2023

В Сети появилось первое видео с места схода вагонов в Брянской области

В Сети появилось первое видео с места инцидента со взрывным устройством на железнодорожных путях в Брянской области. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T12:52

2023-05-01T12:52

2023-05-01T12:53

происшествия

брянская область

унечский район

брянск

александр богомаз

ржд

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Сети появилось первое видео с места инцидента со взрывным устройством на железнодорожных путях в Брянской области.На записи видны сошедшие с рельсов вагоны грузового поезда, некоторые из них объяты пламенем.Губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что подрыв произошел в Унечском районе на 136-м километре ж/д путей Брянск — Унеча, в РЖД добавили, что с путей сошли семь вагонов поезда и локомотив. Пострадавших в результате случившегося нет.На путях работают оперативные службы, движение железной дороги приостановлено, также власти предупредили о возможных задержках пассажирских поездов.

брянская область

унечский район

брянск

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2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

происшествия, брянская область, унечский район, брянск, александр богомаз, ржд