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В Сети появилось первое видео с места схода вагонов в Брянской области
В Сети появилось первое видео с места схода вагонов в Брянской области - РИА Новости, 01.05.2023
В Сети появилось первое видео с места схода вагонов в Брянской области
В Сети появилось первое видео с места инцидента со взрывным устройством на железнодорожных путях в Брянской области. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T12:52
2023-05-01T12:52
2023-05-01T12:53
происшествия
брянская область
унечский район
брянск
александр богомаз
ржд
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Сети появилось первое видео с места инцидента со взрывным устройством на железнодорожных путях в Брянской области.На записи видны сошедшие с рельсов вагоны грузового поезда, некоторые из них объяты пламенем.Губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что подрыв произошел в Унечском районе на 136-м километре ж/д путей Брянск — Унеча, в РЖД добавили, что с путей сошли семь вагонов поезда и локомотив. Пострадавших в результате случившегося нет.На путях работают оперативные службы, движение железной дороги приостановлено, также власти предупредили о возможных задержках пассажирских поездов.
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, унечский район, брянск, александр богомаз, ржд
Происшествия, Брянская область, Унечский район, Брянск, Александр Богомаз, РЖД
В Сети появилось первое видео с места схода вагонов в Брянской области
В Сети появились первые кадры с места подрыва железной дороги в Брянской области