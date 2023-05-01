https://ria.ru/20230501/vaktsina-1868961371.html
В Иркутскую область поступило более 12 тысяч доз вакцин от кори
В Иркутскую область поступило более 12 тысяч доз вакцин от кори - РИА Новости, 01.05.2023
В Иркутскую область поступило более 12 тысяч доз вакцин от кори
В Иркутскую область поступили более 12 тысяч доз вакцины от кори, с прошлой недели она поступает в медучреждения, сообщил РИА Новости представитель министерства РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T12:41
2023-05-01T12:41
2023-05-01T12:41
иркутск
братск
иркутская область
здоровье - общество
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ИРКУТСК, 1 мая - РИА Новости. В Иркутскую область поступили более 12 тысяч доз вакцины от кори, с прошлой недели она поступает в медучреждения, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона. В соцсетях распространяется информация о том, что в поликлиниках Иркутска и Братска нет вакцины от кори. При этом отмечается, что в Иркутске было зарегистрировано две вспышки заболевания. "Вакцина поступила в регион в количестве 10 тысяч доз и с прошлой недели она поставляется в медучреждения. Кроме того, минздрав закупил 1100 доз моновакцины от кори и 1000 доз дивакцины", - говорится в сообщении. Он также отметил, что 10 тысяч доз вакцины были получены благодаря личному участию губернатора региона от научно-производственного объединения "Микроген" – крупнейшего российского разработчика и производителя иммунобиологических препаратов. В управлении Роспотребнадзора по Иркутской области уточнили РИА Новости, что "в области было 9 случаев заболевания корью, в Иркутске - 6, в Братске - 3. Мероприятия все проведены. Распространения не получили".
https://ria.ru/20230428/kor-1868423141.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутск, братск, иркутская область, здоровье - общество
Иркутск, Братск, Иркутская область, Здоровье - Общество
В Иркутскую область поступило более 12 тысяч доз вакцин от кори
В медучереждения Иркутской области поступило более 12 тысяч доз вакцин от кори
ИРКУТСК, 1 мая - РИА Новости.
В Иркутскую область поступили более 12 тысяч доз вакцины от кори, с прошлой недели она поступает в медучреждения, сообщил РИА Новости представитель
министерства здравоохранения региона.
В соцсетях распространяется информация о том, что в поликлиниках Иркутска и Братска нет вакцины от кори. При этом отмечается, что в Иркутске было зарегистрировано две вспышки заболевания.
"Вакцина поступила в регион в количестве 10 тысяч доз и с прошлой недели она поставляется в медучреждения. Кроме того, минздрав закупил 1100 доз моновакцины от кори и 1000 доз дивакцины", - говорится в сообщении.
Он также отметил, что 10 тысяч доз вакцины были получены благодаря личному участию губернатора региона от научно-производственного объединения "Микроген" – крупнейшего российского разработчика и производителя иммунобиологических препаратов.
В управлении Роспотребнадзора по Иркутской области уточнили РИА Новости, что "в области было 9 случаев заболевания корью, в Иркутске - 6, в Братске - 3. Мероприятия все проведены. Распространения не получили".
Минздрав заверил, что дефицита вакцины от кори в России нет