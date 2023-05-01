https://ria.ru/20230501/vaktsina-1868961371.html

В Иркутскую область поступило более 12 тысяч доз вакцин от кори

В Иркутскую область поступило более 12 тысяч доз вакцин от кори - РИА Новости, 01.05.2023

В Иркутскую область поступило более 12 тысяч доз вакцин от кори

В Иркутскую область поступили более 12 тысяч доз вакцины от кори, с прошлой недели она поступает в медучреждения, сообщил РИА Новости представитель министерства РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T12:41

2023-05-01T12:41

2023-05-01T12:41

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иркутская область

здоровье - общество

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ИРКУТСК, 1 мая - РИА Новости. В Иркутскую область поступили более 12 тысяч доз вакцины от кори, с прошлой недели она поступает в медучреждения, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона. В соцсетях распространяется информация о том, что в поликлиниках Иркутска и Братска нет вакцины от кори. При этом отмечается, что в Иркутске было зарегистрировано две вспышки заболевания. "Вакцина поступила в регион в количестве 10 тысяч доз и с прошлой недели она поставляется в медучреждения. Кроме того, минздрав закупил 1100 доз моновакцины от кори и 1000 доз дивакцины", - говорится в сообщении. Он также отметил, что 10 тысяч доз вакцины были получены благодаря личному участию губернатора региона от научно-производственного объединения "Микроген" – крупнейшего российского разработчика и производителя иммунобиологических препаратов. В управлении Роспотребнадзора по Иркутской области уточнили РИА Новости, что "в области было 9 случаев заболевания корью, в Иркутске - 6, в Братске - 3. Мероприятия все проведены. Распространения не получили".

https://ria.ru/20230428/kor-1868423141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

иркутск, братск, иркутская область, здоровье - общество