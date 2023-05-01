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Американский экс-офицер назвал последствия применения снарядов с ураном
Американский экс-офицер назвал последствия применения снарядов с ураном - РИА Новости, 01.05.2023
Американский экс-офицер назвал последствия применения снарядов с ураном
Применение на Украине снарядов с обедненным ураном приведет к загрязнению почв, что может стать постоянной проблемой на всей территории страны, считает бывший... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T11:39
2023-05-01T11:39
2023-05-01T11:49
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НОВОСИБИРСК, 1 мая – РИА Новости. Применение на Украине снарядов с обедненным ураном приведет к загрязнению почв, что может стать постоянной проблемой на всей территории страны, считает бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Ранее замглавы министерства обороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, но не отслеживает при этом откуда ведутся обстрелы этими снарядами. "И если эти снаряды будут применяться, это приведет к постоянному загрязнению почв на Украине, и это станет реальной постоянной проблемой на этой территории", - сказал Риттер журналистам в Новосибирске в понедельник. Он отметил, что уже доказаны последствия применения обедненного урана на состояние здоровья, в частности, зависимость возникновения онкологических заболеваний и проблем с рождаемостью после применения снарядов с обедненным ураном. Бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по оружию, а ныне независимый военный эксперт Скотт Риттер в понедельник в Новосибирске впервые в России представил свою книгу о ядерной безопасности "Гонка разоружения".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, новосибирск, скотт риттер, оон
В мире, Украина, США, Новосибирск, Скотт Риттер, ООН
Американский экс-офицер назвал последствия применения снарядов с ураном
Американский экс-разведчик Риттер: снаряды с ураном вызовут загрязнение почв на Украине