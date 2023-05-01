https://ria.ru/20230501/uran-1868953153.html

Американский экс-офицер назвал последствия применения снарядов с ураном

Американский экс-офицер назвал последствия применения снарядов с ураном - РИА Новости, 01.05.2023

Американский экс-офицер назвал последствия применения снарядов с ураном

Применение на Украине снарядов с обедненным ураном приведет к загрязнению почв, что может стать постоянной проблемой на всей территории страны, считает бывший... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T11:39

2023-05-01T11:39

2023-05-01T11:49

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НОВОСИБИРСК, 1 мая – РИА Новости. Применение на Украине снарядов с обедненным ураном приведет к загрязнению почв, что может стать постоянной проблемой на всей территории страны, считает бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Ранее замглавы министерства обороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, но не отслеживает при этом откуда ведутся обстрелы этими снарядами. "И если эти снаряды будут применяться, это приведет к постоянному загрязнению почв на Украине, и это станет реальной постоянной проблемой на этой территории", - сказал Риттер журналистам в Новосибирске в понедельник. Он отметил, что уже доказаны последствия применения обедненного урана на состояние здоровья, в частности, зависимость возникновения онкологических заболеваний и проблем с рождаемостью после применения снарядов с обедненным ураном. Бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по оружию, а ныне независимый военный эксперт Скотт Риттер в понедельник в Новосибирске впервые в России представил свою книгу о ядерной безопасности "Гонка разоружения".

https://ria.ru/20230426/ukraina-1867755400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, новосибирск, скотт риттер, оон